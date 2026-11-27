Au Cameroun, à l'approche des élections municipales et législatives couplées du 7 février 2027, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti présidentiel, est à l'épreuve de la démocratie interne. Alors que 27 partis politiques ont déposé leurs listes de candidatures pour ces scrutins, des dissensions persistent dans plusieurs circonscriptions où le parti au pouvoir a investi des candidats. La ville de Sangmélima, dans la région du Sud, dont est originaire le président Paul Biya, est symptomatique de ces tensions. Là-bas, les élites politiques et administratives locales se livrent à une rude bataille.

À Sangmélima, comme dans la plupart des circonscriptions électorales du Sud du Cameroun, la bataille est essentiellement interne au RDPC. Dans cette place forte du parti au pouvoir, l'opposition a toujours eu une présence résiduelle. Mais la bataille pour le contrôle de la mairie et les sièges à l'Assemblée nationale n'en est pas moins intense.

Dans cette commune où le RDPC règne en maître, quatre listes étaient à départager lors des primaires, dont celle du maire sortant. Au sortir de cette consultation, celle d'un jeune militant, Dil Onel Baté Essiane, a été annoncée largement victorieuse. Seulement, après ce vote, le vainqueur a aussitôt dénoncé des pressions, des intimidations et autres menaces dont il dit faire l'objet de la part de plusieurs décideurs du parti.

Des adversaires qui évoquent une « corruption à ciel ouvert »

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Ses adversaires, eux, évoquent un triomphe construit à partir « d'une corruption à ciel ouvert », sur fond de batailles entre les élites locales pour le contrôle de cette commune très convoitée.

Selon nos sources, et malgré la clôture des opérations de dépôt des candidatures, la question de la liste de Sangmélima ne serait toujours pas tranchée. Une bataille interne au parti présidentiel pour le contrôle de Sangmélima qui pourrait bien, en définitive, faire le jeu de l'opposition, dans une ville jusqu'ici considérée comme une forteresse du RDPC.