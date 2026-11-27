Au Sénégal, les familles de 175 migrants partis en pirogue de Yoff, à Dakar, le 9 novembre dernier, sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Près de trois semaines après leur départ, les familles s'inquiètent et réclament davantage de recherches en mer. De son côté, la marine sénégalaise assure que des opérations de recherche sont en cours.

Assis sur une natte, sous un préau sur le quai de pêche de Yoff, Baye Nguene Dien se tord les mains, les yeux perdus en direction de la mer, son téléphone près de lui. « On attend des informations, on se réunit ici pour faire des prières pour que nos frères, nos fils puissent atteindre l'Espagne. Vraiment, c'était leur rêve pour gagner leur avenir », confie le pêcheur de Yoff, responsable de la sécurité du quai de pêche et membre du comité de pêche artisanale.

Mais voilà, depuis près de trois semaines, Baye n'a aucune nouvelle de son fils de 23 ans, ni de son neveu, de son voisin ou de l'un des 175 passagers de cette pirogue partie de Yoff le 9 novembre. Sous le préau, ils sont une dizaine à attendre dans l'angoisse. Mata a son fils de 17 ans à bord.

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« J'étais pas au courant que mon fils allait partir. Je suis rentré de la pêche et il n'était plus dans sa chambre. Je suis venu ici à la plage et on m'a dit qu'il avait pris la pirogue. Tu sais, si tu pars en mer, tu pêches rien. La vie est dure pour eux. Ils n'arrivent pas à soutenir leurs familles. C'est pour ça qu'ils partent en Espagne. »

Des familles qui réclament davantage de recherches en mer

Avec chaque jour qui passe, ces pères de famille s'interrogent sur les recherches menées pour retrouver leurs proches. Près de trois semaines après leur départ, la pirogue n'a toujours pas été retrouvée. Une situation incompréhensible pour Baye et les autres parents, qui aimeraient voir davantage de recherches en mer.

« 175 personnes, ce sont des pères de famille, des fils, des jeunes, des petits, tous en mer. Aucune information. On a des drones, on a des hélicoptères. On a des avions. On a de la marine. Pourquoi pas aller chercher nos enfants ? », s'interroge Baye Nguene Dien. Sans nouvelles et sans corps, impossible de sortir de l'attente pour les familles de Yoff, Ngor et Cambérène.

Du côté de la marine, on assure que des opérations de recherche sont en cours. Par ailleurs, selon la marine sénégalaise, plus de 5 200 migrants ont été interceptés ou empêchés de quitter le Sénégal depuis le début du mois de novembre.