La Conférence des évêques du Togo alerte sur la disparition d'un prêtre, le père Éric Ébélaki, vicaire à la paroisse du Bon-Pasteur de Tchaloudé, dans la ville de Kara, dans le nord du pays. L'homme d'Église, connu dans la région pour ses prêches incisifs, n'a plus donné signe de vie depuis le 24 novembre. L'Église catholique au Togo dit craindre pour sa vie.

« Volatilisé depuis le 24 novembre », rapporte, sous couvert d'anonymat, une source à Kara au sujet du père Éric Ébélaki. Dans son voisinage, des sources tout aussi anonymes font état de « la découverte de sa chambre sens dessus dessous, porte défoncée ».

Une disparition que confirme Mgr Jacques Danka Longa, président de la Conférence des évêques du Togo. « Hier matin, nous avons constaté l'absence et donc la disparition du père Éric Ébélaki. Aussitôt, les autorités compétentes ont été saisies. Elles sont à pied d'oeuvre. Je nous invite à porter cela dans la prière et la foi. Pour moi, c'est une heure grave ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre mai et juin dernier, le père Éric Ébélaki avait déjà été la cible de malfaiteurs. Sa chambre, notamment, avait été incendiée par des personnes non identifiées. Dans la ville de Kara, c'est un prêtre connu et respecté « pour ses homélies qui dénoncent les injustices sociales », confient des sources.

Contactées par RFI, les autorités à Lomé n'ont, pour le moment, apporté aucune réponse.