L'enquête sur la disparition de Sadasivam Moonoosamy, 85 ans, a pris une tournure tragique. Sa disparition avait été signalée au poste de police de Curepipe le jeudi 26 novembre. Le chauffeur de taxi a été retrouvé mort ce vendredi 27 novembre à Camp-Caval, au domicile d'un homme arrêté dans le cadre de cette affaire.

Selon la police, les enquêteurs ont d'abord repéré un individu au volant du taxi de la victime. L'enquête a mené à l'arrestation de cet homme, à son domicile, où le corps du disparu a été découvert.

Le corps a été transporté à la morgue de Candos pour une autopsie.