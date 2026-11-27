Pour les enfants, les grandes vacances riment avec liberté, jeux et découvertes. Pour les parents, elles peuvent aussi représenter un véritable défi d'organisation, notamment lorsque le travail se poursuit et que les moyens financiers sont limités. Plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) prennent alors le relais en proposant des activités qui conjuguent détente, apprentissage et partage.

Derrière les jeux, les sorties, les ateliers créatifs ou les camps de vacances se dessine une mission bien plus essentielle. Il s'agit aussi de protéger les enfants, de stimuler leur curiosité, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de grandir dans un environnement bienveillant. À Rose-Belle, Solitude, Pointe-aux-Sables ou encore Richelieu, les initiatives se multiplient avec une même volonté : faire de ces longues semaines sans école un temps qui compte.

Atelier Sa Nou Vize : Bouger, créer et se révéler

Les vacances occupent une place importante dans le calendrier de l'ONG Atelier Sa Nou Vize. Comme l'explique Elodie Permalloo, Education and Communication Facilitator, après plusieurs mois rythmés par l'école et les examens, les enfants ont besoin de souffler. «C'est aussi une manière de récompenser leurs efforts. Les enfants ont besoin de s'amuser et de profiter de moments avec leurs amis.»

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Elodie Permalloo, de l'ONG Atelier Sa Nou Vize

À travers son programme Spéciales Vacances, l'ONG accueillera quelque 70 enfants et adolescents de six à 18 ans, venant de Rose-Belle, Grand-Bois et des régions avoisinantes. Danse, football, chorale, activités créatives et sorties viendront ponctuer leurs journées.

Au-delà du plaisir, ces activités seront aussi l'occasion de se découvrir autrement. À travers la danse et le football, les enfants exploreront leurs capacités physiques, apprendront à relever des défis et à persévérer face aux difficultés. Le sport favorisera également la discipline, l'esprit d'équipe, le respect des règles et le fair-play. La chorale, elle, offrira un autre espace d'expression, où chacun apprendra à trouver sa place dans le groupe, à écouter les autres et à prendre confiance en soi.

Pour les adolescents, un concours de courts-métrages leur permettra également d'exprimer leur créativité à travers la réalisation de vidéos. Selon Elodie Permalloo, ces moments «encouragent les rencontres, le partage et la collaboration». Ils permettront aux jeunes de prendre des responsabilités, de créer de nouveaux liens et de vivre «de nouvelles expériences auxquelles ils n'ont pas toujours accès au quotidien». Les vacances deviennent ainsi un terrain d'apprentissage différent, où l'on peut s'amuser, tout en développant des compétences et des valeurs utiles bien audelà des activités proposées.

À Solitude, des vacances imaginées avec les enfants

À Caritas Solitude - Lakaz Lespwar, projet de développement communautaire basé à Solitude, les premiers concernés participent eux-mêmes à l'élaboration du programme. Selon Brian Pasnin, coresponsable des jeunes, «le programme répond directement aux besoins exprimés par la communauté. L'idée est née avec la communauté et les enfants. Pendant les vacances, plusieurs d'entre eux se retrouvent oisifs et passent leur temps dans la rue. Nous voulions leur proposer une alternative».

Brian Pasnin, de Caritas Solitude - Lakaz Lespwar.

Pour la cinquantaine d'enfants accueillis, ces semaines deviennent une occasion de sortir de leur quotidien, mais aussi de gagner en autonomie. Sorties, randonnées et campings leur permettent de développer leur débrouillardise et leur confiance en eux, tout en évoluant dans un environnement sécurisé. La période permet parallèlement de renforcer l'encadrement des plus jeunes et à ceux qui participent au Duke of Edinburgh's International Award de s'investir davantage dans le volontariat.

L'inclusion est au coeur des activités. Le terrain de jeux devient un lieu de rencontre où enfants et jeunes de Solitude et des régions avoisinantes peuvent se retrouver, jouer et s'exprimer librement. Les nouveaux venus y sont également les bienvenus. «Souvent, les enfants viennent accompagnés d'un cousin et on les accueille, car il y a de la place pour tout le monde», raconte Brian Pasnin, précisant toutefois que l'accord parental reste indispensable.

Grâce à des collaborations avec d'autres institutions telles que le Mauritius Sports Council, le programme s'enrichit également d'expériences moins accessibles au quotidien. Les enfants peuvent notamment s'initier à des activités aquatiques comme le kayak et le dragon boat.

Sortir du quartier, élargir ses horizons

À Pointe-aux-Sables et Richelieu, Synergeo et A.S.K You? ont choisi d'unir leurs forces pour ces grandes vacances. Leur programme Nu Moman Enn Lavenir permet à une quarantaine d'enfants de profiter d'activités dans un cadre sécurisant.

Nathalie Philogène et Jenny Botte, de Synergeo et A.S.K You? respectivement.

Pour Nathalie Philogène, fondatrice de Synergeo, l'enjeu dépasse le simple divertissement. «Les vacances sont très longues et les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes parce que les parents travaillent ou que les familles font face à des difficultés comme la toxicomanie, l'alcool ou la violence. Certaines n'ont pas les moyens de leur offrir des activités.» Face à ces réalités, le programme revêt aussi une dimension préventive. «Notre objectif est de leur offrir des vacances de qualité, tout en veillant à leur sécurité et à leur bien-être», souligne-t-elle.

Avec A.S.K You?, l'accent est également mis sur la découverte. Jenny Botte, fondatrice de l'organisation, évoque des jeux d'antan comme le yoyo et les billes, la fabrication de cerfs-volants, mais aussi des sorties comme à Odysseo et dans des jardins pour découvrir des cultures vivrières et des plantes endémiques. «L'idée est de permettre aux enfants de sortir de leurs quartiers respectifs, d'élargir leurs horizons et d'envisager l'avenir autrement.»

Activités, ateliers, sorties et repas sont entièrement pris en charge afin que les moyens financiers des familles ne constituent pas un frein. Une sortie hebdomadaire permet également aux enfants des deux localités de se rencontrer et de créer des liens.

Pour Nathalie Philogène, les tensions d'octobre impliquant des jeunes rappellent enfin l'importance de proposer, particulièrement pendant les vacances, des activités saines et encadrées.

Bien plus qu'occuper les vacances

D'un programme à l'autre, une même volonté se dessine : faire des vacances un temps d'épanouissement et d'ouverture. Ces activités permettent aux enfants de découvrir de nouveaux horizons, de créer des liens et de développer leur autonomie et leur confiance en eux. Bien plus qu'une façon d'occuper leurs journées, elles leur offrent surtout la possibilité de profiter pleinement de leur enfance.