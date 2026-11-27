La Division provinciale du Genre, Famille et Enfant du Maniema tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur des violences basées sur le genre (VBG) dans la province. Selon ses données, 22 107 cas ont été enregistrés au cours du premier semestre 2026. Face à cette situation, une note de plaidoyer a été adressée au gouverneur de province afin de solliciter une mobilisation accrue des autorités et des partenaires pour améliorer la prise en charge des survivantes.

Les responsables du secteur du Genre estiment que ces chiffres témoignent d'une recrudescence inquiétante des violences faites aux femmes dans plusieurs territoires de la province.

Selon eux, de nombreuses victimes continuent de vivre dans des conditions difficiles, sans bénéficier d'une assistance médicale, psychosociale ou économique adaptée à leurs besoins.

La cheffe de division du Genre, Famille et Enfant, Pua Tcheusi Elisabeth, déplore l'absence de mécanismes de prise en charge capables d'accompagner efficacement les survivantes.

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Elle souligne que plusieurs femmes affectées par les violences se retrouvent abandonnées, stigmatisées ou rejetées par leurs familles.

« La femme du Maniema connaît beaucoup de violences basées sur le genre. Il y a une grave recrudescence et jusqu'à présent il n'y a aucune solution. Beaucoup de victimes n'ont aucune prise en charge médicale ou psychosociale et continuent à souffrir », a-t-elle déclaré.

Des conséquences sociales et psychologiques importantes

Selon la Division provinciale du Genre, les violences ont des répercussions profondes sur la vie des victimes.

Certaines femmes vivent avec des traumatismes liés aux agressions subies, tandis que d'autres doivent assumer seules la prise en charge d'enfants nés à la suite de viols.

Les responsables soulignent également que l'insécurité et la peur permanente limitent la liberté de mouvement de nombreuses femmes dans la province.

À travers cette note de plaidoyer, la Division appelle à une mobilisation collective afin de renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre.

Elle sollicite notamment l'appui des autorités provinciales, des organisations internationales et des partenaires spécialisés dans la protection des femmes.

Parmi les structures citées figurent notamment ONU Femmes, UNFPA et IPAS, qui sont invitées à soutenir les initiatives de prise en charge et de prévention.

Pour les responsables du secteur, seule une action concertée impliquant les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers permettra de répondre efficacement à cette crise.

La Division provinciale du Genre espère que cette démarche contribuera à améliorer la protection des femmes, à renforcer l'assistance aux survivantes et à réduire les violences basées sur le genre dans l'ensemble du Maniema.