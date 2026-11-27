La Société civile force vive du territoire de Mwenga, au Sud-Kivu, dénonce ce vendredi 27 novembre, le blocage de la route nationale numéro 2 (RN2), sur les axes Mushweshwé et Kasika, qu'elle attribue aux rebelles du Front pour la refondation de la nation (FRN). Selon cette structure, cette restriction de circulation, en vigueur depuis le 14 novembre, empêche l'acheminement des biens de première nécessité en provenance de Bukavu vers le territoire de Mwenga, sous contrôle du gouvernement congolais.

Dans une lettre d'alerte adressée notamment à la MONUSCO le 23 novembre dernier, cette organisation affirme que le blocage affecte également les déplacements des habitants et l'approvisionnement des localités concernées.

Elle dénonce aussi l'obstruction de l'accès au marché de Chidasa, organisé chaque mercredi dans le territoire de Mwenga.

Pladoyer pour la levée du blocage

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Le président de la société civile, Lungele Itebo, accuse l'acienne coalition AFC/M23, devenue FRN, de porter atteinte aux droits fondamentaux des populations, notamment à la vie, à la santé, à l'alimentation et à la libre circulation.

« Nous exigeons, de toute urgence et sans condition, la levée de ce blocage afin de garantir le libre passage des civils et l'acheminement des biens vitaux de Bukavu vers Mwenga », déclare-t-il.

La structure citoyenne réclame également le rétablissement de l'accès au marché de Chidasa pour tous les habitants.

Elle appelle enfin le chef de la MONUSCO et la communauté internationale à documenter les conséquences de cette restriction, qu'elle considère comme une violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Conventions de Genève de 1949.