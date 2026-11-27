Des filles mineures sont exposées à l'exploitation sexuelle sur la 6e Avenue, dans la commune de la Tshopo à Kisangani. Cette situation, observée quotidiennement en soirée, préoccupe des défenseurs des droits de l'enfant qui dénoncent la vulnérabilité de nombreuses adolescentes et le manque de mesures efficaces pour les protéger contre ces abus. Le reporter de Radio Okapi a constaté jeudi 26 novembre sur le lieu la présence de plusieurs mineures.

Alors que la RDC célèbre les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, cette réalité rappelle l'ampleur des défis qui persistent en matière de protection de l'enfance.

Selon des observations réalisées sur place, plusieurs adolescentes, dont certaines paraissent âgées de moins de dix-huit ans, fréquentent régulièrement cette avenue où elles se retrouvent en contact avec des adultes à la recherche de rapports sexuels tarifés.

La situation est connue de nombreux habitants du quartier, mais semble progressivement être devenue une réalité banalisée.

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La précarité pointée parmi les causes

Des témoignages recueillis dans la zone indiquent que les difficultés économiques constituent l'un des principaux facteurs de vulnérabilité des jeunes filles concernées.

Selon plusieurs habitants, la précarité pousse certaines adolescentes à se tourner vers des activités de survie qui les exposent à diverses formes d'exploitation.

Cette situation toucherait également des femmes adultes vivant dans des conditions socio-économiques difficiles.

Les observations réalisées sur la Sixième Avenue montrent la présence de divers adultes fréquentant régulièrement les lieux, notamment des motards, des voyageurs de passage et des jeunes provenant d'autres quartiers de la ville.

Les contacts entre ces hommes et les jeunes filles se nouent souvent en bordure de route ou dans des endroits peu éclairés situés aux abords de l'avenue.

Une pratique interdite par la loi et un appel au renforcement de la protection des enfants

Les défenseurs des droits de l'enfant rappellent que la législation congolaise interdit strictement toute forme d'exploitation sexuelle des mineurs.

L'article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant proscrit notamment l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution.

Cette disposition vise à protéger les enfants contre les pires formes d'exploitation économique et sexuelle.

Face à cette situation, plusieurs observateurs estiment que des mesures plus efficaces sont nécessaires pour protéger les mineures exposées à ces pratiques.

Ils plaident notamment pour un renforcement des actions de prévention, de sensibilisation et de prise en charge sociale des enfants en situation de vulnérabilité.

Les défenseurs des droits humains appellent également les autorités compétentes, les services de protection de l'enfant et les organisations de la société civile à intensifier leurs interventions afin de garantir le respect des droits des filles concernées et de mettre fin à cette forme d'exploitation dans la ville de Kisangani.