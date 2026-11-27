Tunis — La Tunisie a participé en tant qu'invitée d'honneur à la première édition du Forum économique international de Fezzan, organisée à Sebha en Libye du 24 au 26 novembre 2026, a fait savoir, vendredi, le Conseil d'affaires tuniso-africain (TABC).

Conduite par le TABC, partenaire stratégique de l'événement, la délégation tunisienne a réuni des chefs d'entreprise, des experts et des représentants du secteur privé.

A l'ouverture du Forum, le président du TABC, Anis Jaziri, a souligné que l'emplacement stratégique de Sebha et l'expertise locale en matière de transport et de distribution peuvent en faire un centre de regroupement et de réexpédition des marchandises vers l'Afrique subsaharienne, ciblant en particulier le Niger et le Tchad.

Il a réaffirmé la disposition des entreprises tunisiennes à investir dans le sud libyen à travers des partenariats mixtes dans les infrastructures, le transport, la logistique et les industries transformatrices.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En marge de ce forum, deux accords ont été signés entre les parties tunisienne et libyenne. Il s'agit, en premier lieu, d'un mémorandum d'entente signé entre le TABC et l'Autorité générale pour l'encouragement de l'investissement et des affaires de privatisation du sud de la Libye. Cet accord vise l'échange d'informations sur les opportunités d'investissement et la coordination de projets conjoints. La 10e édition de la conférence "Funding Investment and Trade in Africa" (FITA2027), prévue les 6 et 7 avril 2027 à Tunis, servira de vitrine pour présenter les opportunités du sud libyen aux bailleurs de fonds et partenaires.

Par ailleurs, une convention de coopération a été signée entre le TABC et la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sebha, dans l'objectif de renforcer le commerce bilatéral et les investissements directs par l'organisation de missions économiques, de rencontres B2B et l'encouragement de l'implantation des entreprises tunisiennes au Fezzan.

La partie tunisienne a également animé un atelier consacré à l'examen d'une proposition d'un projet d'établissement d'un corridor économique et commercial reliant la Tunisie à Sebha, puis au Niger et au Tchad. Cet atelier a également permis d'explorer les possibilités de création de plateformes logistiques de stockage, de sociétés mixtes de transport ainsi que d'unités de transformation et de conditionnement à Sebha.

Les échanges ont aussi porté sur la coopération dans les travaux publics, les réseaux d'eau, l'énergie solaire et le stockage d'énergie, ainsi que sur la nécessité de simplifier les démarches douanières et de sécuriser le fret.

Par ailleurs, des concertations avec le Conseil municipal de Sebha ont permis d'évaluer les priorités de développement local et les opportunités économiques qui se présentent pour les entreprises tunisiennes. Des axes prioritaires de coopération ont été identifiés et couvrent l'agriculture, l'agroalimentaire, l'emballage, les énergies renouvelables et la création de zones logistiques transfrontalières.

La partie tunisienne a, à ce titre, appelé à mettre en place une feuille de route conjointe afin d'amorcer les premières opérations de commerce de transit via Sebha et de générer de la valeur ajoutée dans le sud libyen.