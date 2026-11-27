Le procès de l'affaire Ambohimalaza ouvert le 18 novembre 2026 est sans doute, par la possibilité de le suivre en direct à la télévision et sur les réseaux sociaux, l'affaire pénale la plus suivie de ces dernières décennies à Madagascar.

Marquer une pause

Le renvoi du procès, prononcé, hier, met fin à sept jours d'audiences qui ont révélé une affaire aux ramifications complexes, où les versions s'opposent et où les certitudes scientifiques demeurent plus que fragiles. Les interventions, par visioconférence, de plusieurs médecins et spécialistes issus du secteur médical, ainsi que celle de l'ancien ministre de la santé publique, n'ont pas permis à ce jour de procéder au rétablissement rigoureux des responsabilités dans cette affaire. Au bout de sept jours de procès, l'affaire est encore loin de son dénouement. Le mystère, lui, reste entier.

Pour le moment, sur les onze personnes ayant comparu devant la Cour, six, dont les deux principales accusées, restent en détention provisoire après le rejet de leur demande de liberté provisoire. Cinq autres ont bénéficié d'une liberté provisoire et restent sous contrôle judiciaire.

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Le public, lui, détachera peut-être un peu les yeux des écrans de télévision ou des smartphones, mais continuera à faire de ce procès un sujet de conversation. Car il est vrai, ce procès qui constitue une étape dans la quête de vérité autour de l'un des drames les plus bouleversants de l'histoire récente du pays, a placé le public au coeur d'une affaire qui révèle, au-delà du feuilleton judiciaire, les maux qui rongent la société malgache : la santé et ses dysfonctionnements, l'éducation et ses failles, la jeunesse et ses dérives, les forces de l'ordre et leurs manquements, la justice et ses lacunes, la famille et ses fractures, et même la religion et ses imperfections.

Autant de constats qui révèlent une société « malade » qui peine à trouver le remède. Et contrairement au procès qui marque une pause, cette société mal en point n'a d'autres choix que d'avancer. Tout en se souciant du lendemain.