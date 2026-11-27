L'économie malgache fait preuve de résilience malgré un environnement national et international particulièrement difficile. C'est l'un des constats de la mission du Fonds monétaire international (FMI), conduite par Constant Lonkeng, qui a séjourné à Antananarivo du 16 au 24 novembre dans le cadre des cinquièmes revues des programmes soutenus par la Facilité élargie de crédit (FEC) et la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Malgré les incertitudes liées à la transition politique et la hausse des cours mondiaux du pétrole, l'agriculture et les télécommunications continuent de soutenir l'activité économique. Le FMI relève également une accélération des investissements publics ces derniers mois, contrairement aux investissements privés, qui restent freinés par les incertitudes politiques.

Les orientations du projet de loi de finances initiale pour 2027, privilégiant notamment les dépenses dans l'énergie, les routes et l'agriculture, figurent également parmi les points relevés par la mission.

Mobilisation des ressources

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Le FMI encourage toutefois la poursuite des efforts de mobilisation des recettes fiscales, notamment à travers une rationalisation des dépenses fiscales, tout en préservant le pouvoir d'achat des ménages vulnérables par des mesures ciblées.

L'accélération du redressement de la Jirama demeure également une priorité afin de réduire ses pertes et sa dépendance aux subventions de l'État. La maîtrise des risques budgétaires liés aux entreprises publiques figure aussi parmi les recommandations.

En matière de gouvernance, le FMI préconise désormais la mise en oeuvre rapide du plan d'action déjà élaboré, assortie d'un dispositif de suivi rigoureux. Les discussions nécessaires à la finalisation des cinquièmes revues se poursuivront dans les prochains mois.