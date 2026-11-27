Une fin de mission plutôt mitigée. Le Fonds monétaire international a bouclé sa dernière mission avec un goût d'inachevé, puisque les discussions vont encore se poursuivre avant toute décision de décaissement des fonds.

Dans son communiqué de fin de mission, le Fonds monétaire international (FMI) souligne notamment la nécessité de limiter le champ d'intervention de la State Procurement of Madagascar (SPM) dans l'économie et de suivre de près les risques budgétaires liés au Fonds souverain malgache, à Air Madagascar ainsi qu'aux autres entreprises publiques.

Nombreuses critiques

Une manière, pour l'institution de Bretton Woods, de mettre en garde contre les risques d'une intervention accrue de l'État dans l'économie. Plus particulièrement, le cas de la SPM illustre les enjeux de cette intervention publique. On rappelle que cette société, qui agit au nom de l'État, est notamment intervenue dans l'importation de produits pétroliers destinés au ravitaillement de la JIRAMA.

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Justifiée par l'État par la nécessité de sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays, compte tenu des difficultés financières et opérationnelles de la compagnie nationale d'eau et d'électricité, cette initiative a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part du secteur privé.

Les spécialistes du secteur de la distribution pétrolière ont notamment soulevé plusieurs interrogations sur le positionnement de la SPM dans un secteur pétrolier où des opérateurs privés sont déjà présents et structurés.

Zizanie

À travers ces recommandations, le FMI tient visiblement à attirer l'attention des autorités malgaches sur les risques liés à une extension insuffisamment encadrée des activités de la SPM.

Et ce, pour la bonne et simple raison qu'étant une entreprise publique bénéficiant de moyens et d'un soutien institutionnel de l'État, la SPM ne devrait pas se mettre en concurrence dans un domaine où des opérateurs privés assurent déjà des activités commerciales depuis de longues années.

En somme, si les interventions de la SPM ne sont ni limitées ni bien encadrées, cette dernière pourrait créer la zizanie dans le secteur pétrolier. Outre cette question de la concurrence, d'autres paramètres pourraient expliquer cette inquiétude du FMI.

Il s'agit notamment de la transparence des opérations, des conditions d'approvisionnement, des modalités de financement et de la gestion des éventuelles pertes que pourrait endurer la SPM. En effet, si les opérations commerciales de la SPM génèrent des engagements financiers ou des impayés, leur incidence pourrait, directement ou indirectement, se répercuter sur les finances publiques, que le FMI garde sous surveillance dans ses décisions de déblocage des fonds.