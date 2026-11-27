Présenté hier devant les députés à Tsimbazaza, le projet de loi de finances initiale 2027 prévoit une mobilisation accrue des ressources internes pour soutenir la relance économique, renforcer les services publics et préparer les élections.

Une accélération de la croissance économique dans un contexte marqué par d'importantes échéances nationales. Le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, a présenté hier à l'Assemblée nationale les grandes orientations du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027.

Après une croissance de 3,4% en 2025, celle-ci est réestimée à 4,1% en 2026, contre 3,8% initialement prévus dans la loi de finances rectificative. Madagascar table sur une croissance de 5,1% en 2027. Cette dynamique devrait notamment être soutenue par la mise en oeuvre des 24 programmes prioritaires du Plan de relance économique, axés sur l'agribusiness, le textile, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication.

L'organisation des élections et la poursuite des concertations nationales figurent également parmi les grandes orientations budgétaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ressources internes

L'un des changements significatifs concerne la structure de financement des investissements publics. Les crédits du Budget général consacrés aux investissements sur financement interne devraient passer de 1 420,2 milliards à 2 251,7 milliards d'ariary, soit une hausse de 58,5%.

Tous les ministères bénéficieront de crédits d'investissement sur ressources internes. Parallèlement, les recettes fiscales sont projetées à 13 503,2 milliards d'ariary, grâce notamment à l'élargissement de l'assiette fiscale, au renforcement de la lutte contre la fraude et à la digitalisation des administrations fiscales et douanières.

Les nouvelles dispositions douanières visent également à renforcer la compétitivité des industries locales, à travers une taxation accrue de certains produits importés concurrents et un régime préférentiel sur les intrants des industries conventionnées avec l'État.

Impacts sur la population

La transition énergétique, le redressement de la Jirama, l'amélioration de l'accès à l'eau potable ainsi que la déconcentration et la décentralisation budgétaires figurent parmi les priorités. Quelque 19 584 postes budgétaires sont prévus, dont 81,5% destinés à l'éducation, à la santé, à la défense, à la sécurité et à la justice. Une enveloppe de 448,4 milliards d'ariary est également prévue pour soutenir les caisses de retraite publiques.

Le Gouvernement entend, par ailleurs, renforcer la résilience du pays face aux risques climatiques, particulièrement ceux liés au phénomène El Niño. L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans une logique de dépenses publiques privilégiant les résultats concrets et les retombées sur les conditions de vie de la population.