Le secteur agricole constitue un levier de développement socio-économique à Madagascar. Mais la modernisation de ce secteur repose sur le développement du capital humain. « Les différentes parties prenantes ont engagé un processus de rénovation de la formation agricole et rurale afin d'améliorer la qualité et d'harmoniser les offres de formation, notamment à travers la mise en place de référentiels nationaux de formation et de certification. Or, de nombreux producteurs ne peuvent pas se permettre de suivre des formations initiales pour accéder aux diplômes délivrés par les centres de formation agréés.

C'est la raison pour laquelle nous avons lancé le projet intitulé "Dynamique multi-acteurs pour la valorisation de la formation professionnelle dans le secteur agricole", à la suite de leur demande. L'objectif consiste à reconnaître officiellement les compétences développées par ces producteurs agricoles tout au long de leur parcours professionnel à travers la valorisation des acquis de l'expérience (VAE). Cette démarche leur permettra d'accéder au diplôme de Producteur Agricole Professionnel », a déclaré Serge Merison, vice-président du réseau national FARMADA (Réseau des Acteurs de la Formation Agricole et Rurale à Madagascar), lors de l'atelier de lancement de ce projet, hier, à l'hôtel Le Pavé à Antaninarenina.

100 producteurs agricoles

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Étalé sur une période de sept mois, ce projet sera mis en oeuvre dans cinq régions, à savoir Analamanga, Analanjirofo, Haute Matsiatra, Amoron'i Mania et Vakinankaratra, à titre pilote. Il accompagnera 100 producteurs agricoles engagés dans cette démarche de VAE. Le renforcement des capacités des acteurs du dispositif, y compris les centres de formation, n'est pas en reste. « Les expériences acquises par ces producteurs sur le terrain peuvent ainsi devenir un référentiel de formation pour leurs pairs. Cela concerne, entre autres, la production de semences, la lutte biologique contre les insectes nuisibles aux cultures, les techniques permettant d'augmenter les rendements et surtout la transformation agricole. Les producteurs professionnels diplômés pourront bénéficier ensuite de nombreux avantages, tels que l'accès au financement », a-t-il souligné. De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Tsirahamba, a indiqué que la certification de ces producteurs via la valorisation des acquis de l'expérience garantit la qualité de leurs produits agricoles tout en contribuant à l'industrialisation.