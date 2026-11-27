Coris Bank International Côte d'Ivoire (CBIC) : Une introduction en bourse stratégique

Coris Bank International Côte d'Ivoire (CBI CI), une banque universelle de droit ivoirien, s'apprête à franchir une étape majeure avec son Offre Publique de Vente (OPV). Cette opération permettra au public d'acquérir 20% de son capital social.

Détails clés de l'OPV

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Prix de l'action : 7 720 XOF

7 720 XOF Période de souscription : Du 30 novembre au 4 décembre 2026

Du 30 novembre au 4 décembre 2026 Date de cotation prévue : 15 janvier 2027 au compartiment Prestige de la BRVM

15 janvier 2027 au compartiment Prestige de la BRVM Type d'offre : Vente secondaire (Offre Publique de Vente), les fonds vont à Coris Holding SA, l'actionnaire majoritaire.

À propos de Coris Bank International Côte d'Ivoire

Créée en 2012 et opérationnelle depuis 2013, CBI CI s'est rapidement imposée comme un acteur bancaire de premier plan en Côte d'Ivoire. Elle dessert une clientèle diversifiée incluant particuliers, professionnels, PME/PMI, grandes entreprises et institutionnels, à travers un réseau de 26 agences. À fin 2025, la banque comptait 140 190 clients.

Son offre de services est exhaustive, couvrant la banque de détail, la banque des entreprises, la banque privée, le trade finance, les activités de marché et de trésorerie, le cash management, la banque digitale (MyCoris Bank, E-Coris, Coris Money) et la finance islamique. En 2024, elle a significativement renforcé sa position en reprenant le portefeuille retail de Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire.

Performance et perspectives

À la fin de l'exercice 2025, CBI CI affichait des performances robustes avec un total bilan de 1 323 milliards FCFA (+24,5%), des dépôts clientèle de près de 1 000 milliards FCFA, et un résultat net de 24,5 milliards FCFA, pour un ROE de 21,1%. La banque est notée A+ à long terme et A1 à court terme par Bloomfield Investment Corporation, avec une perspective stable.

Le plan stratégique 2026-2030 de CBI CI est ambitieux, visant à porter le nombre d'agences à 49, atteindre environ 238 000 clients, maintenir un taux de distribution de dividendes de 65% et se positionner dans le Top 5 des banques ivoiriennes.

Il est important de noter que cette OPV est une vente secondaire. Les fonds générés iront à Coris Holding SA, l'actionnaire vendeur, et non directement à Coris Bank International Côte d'Ivoire. Coris Holding prévoit d'utiliser ces fonds pour :

Poursuivre l'expansion géographique du Groupe Coris par des acquisitions ou de nouvelles filiales.

Renforcer la trésorerie du Groupe et de ses filiales pour des projets structurants. Utilisation des fonds de l'OPV

Financer la croissance de la filiale CBI CI par des investissements en capacité.

Aucune levée de fonds additionnelle sur le marché régional n'est prévue à moyen terme.

Comment participer ?

Les investisseurs intéressés sont invités à consulter le prospectus de l'offre et à se rapprocher de leur conseiller en investissement. Les souscriptions seront ouvertes à partir du 30 novembre.

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Ceci n'est pas un conseil financier. Investir comporte des risques. Veuillez faire vos propres recherches et consulter un professionnel.

Points clés à retenir

- L'OPV de CBIC concerne 20% du capital social. - Prix de l'action : 7 720 XOF. - Souscriptions du 30 novembre au 4 décembre 2026. - Objectif : soutenir l'expansion du Groupe Coris et renforcer sa trésorerie. - La banque est un acteur majeur en Côte d'Ivoire avec un bilan de 1 323 milliards FCFA à fin 2025.