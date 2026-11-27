Une nouvelle unité de recyclage de plastique, INI'VER, a officiellement lancé sa première gamme de produits le mercredi 25 novembre. Il s'agit de sacs-poubelle fabriqués à partir de plastique collecté et recyclé à Maurice. Le projet est porté par Eco Moris Sustainable Solutions Ltd.

Le lancement s'est tenu à l'usine, à La Tour-Koenig. Étaient présents le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Ibrahim Norbert Richard, le chargé de mission économique à l'ambassade de France, Thomas Kureeman, des représentants de la Région Réunion, ainsi que Jay Lai Fat Fur et Sohaeb Pasha, cofondateurs et respectivement Chief Executive Officer (CEO) et Chief Technology Officer (CTO) d'INI'VER.

L'entreprise est née d'un besoin interne. Jay Lai Fat Fur, cofondateur et CEO d'INI'VER, était confronté à la gestion des déchets plastiques dans les usines de la Compagnie Mauricienne de Textile. Il a investi dans des équipements pour recycler ceux du groupe. Il s'est ensuite associé à Sohaeb Pasha, ingénieur industriel, aujourd'hui CTO de l'entreprise. Le service a ensuite été ouvert à d'autres entreprises.

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Selon les chiffres avancés par INI'VER, 116 000 tonnes de déchets plastiques seraient générées chaque année à Maurice. Seulement 3 % seraient recyclées. L'usine affiche une capacité de traitement de cinq tonnes par jour. Elle traite plusieurs familles de plastiques : PET, PEHD, PEBD, polypropylène, ABS et polycarbonate. Après le tri, les matières sont transformées en granulés.

Ces granulés servent à fabriquer des sacs-poubelle, des films d'emballage et des protections pour rouleaux de tissu. Les sacs destinés au grand public vont de 20 à 250 litres et seraient fabriqués à 100 % à partir de plastique recyclé localement et pourraient supporter jusqu'à 45 kg. Ils devraient être disponibles dans les supermarchés Intermart dès décembre.

INI'VER indique que son usine fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Les déchets sont collectés dans des sacs réutilisables munis d'un code QR propre à chaque fournisseur. Leur parcours est enregistré sur une plateforme reposant sur la blockchain, que les entreprises partenaires peuvent consulter.

Les certifications Global Recycled Standard et Ocean Bound Plastic Neutral sont en cours d'obtention. L'entreprise dit vouloir élargir son réseau de fournisseurs aux institutions, aux écoles et aux associations. Elle prévoit d'installer des points de collecte dans des centres commerciaux en 2027.

Dans son discours, Rajesh Bhagwan a rappelé que Maurice produit environ 550 000 tonnes de déchets par an. Les coûts d'enfouissement, à la charge des contribuables, augmentent chaque année. «Aux chefs d'entreprise ici présents, vous savez que vos emballages et vos chutes de production ont de la valeur. Ils ne doivent plus finir à Mare-Chicose. Travaillez avec les recycleurs agréés, soutenez-les. Ceux qui se préparent dès aujourd'hui à la REP en tireront un avantage demain et vos clients sauront reconnaître les marques qui s'engagent.» D'ajouter : «Le premier geste commence chez nous : dans notre poubelle, dans notre choix de produit, dans notre refus de jeter n'importe où.»