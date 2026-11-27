Un mois avant Noël, Mauritius Telecom mise sur un cadeau numérique pour près de 300 000 foyers mauriciens. L'opérateur a annoncé une augmentation automatique et permanente des débits internet résidentiels sur fibre optique, qui seront doublés, voire triplés, selon les forfaits, sans hausse des tarifs.

Présentée le mercredi 25 novembre au Hennessy Park Hotel, à Ébène, par son Chief Executive Officer (CEO), Veemal Gungadin, cette amélioration sera déployée progressivement sur une période d'environ deux semaines. Les clients n'auront aucune démarche à effectuer et n'auront pas besoin de changer d'abonnement.

«Nous avons choisi d'offrir davantage à nos clients, sans leur demander de payer davantage», a souligné Veemal Gungadin. Selon lui, cette initiative répond également aux retours des abonnés concernant la lenteur de leur connexion. Les forfaits les plus abordables bénéficieront des augmentations de débit les plus importantes en termes proportionnels.

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Concrètement, un abonné disposant actuellement d'un forfait de 10 Mbps pourra désormais bénéficier d'un débit de 20 Mbps, voire de 30 Mbps, selon la formule proposée. Ceux disposant d'une connexion de 50 Mbps passeront, quant à eux, à 75 Mbps. Les abonnés bénéficiant déjà de connexions à très haut débit profiteront également d'une amélioration des débits montants et, selon leur forfait, de volumes de données plus importants.

Cette opération, baptisée 100% of Mauritius. Fibre Internet Upgraded, représente un investissement pour l'opérateur. Veemal Gungadin a précisé que cette amélioration ne constitue pas une offre promotionnelle limitée à la période festive, mais un changement permanent.

En revanche, les abonnements mobiles ne sont pas concernés pour l'heure. Des annonces concernant les données mobiles sont prévues en 2027, tandis que Mauritius Telecom devrait dévoiler, en janvier, davantage de détails sur ses investissements dans les infrastructures et le réseau mobile.

Le CEO a également évoqué la distinction remportée par Mauritius Telecom lors de l'Africa Tech Festival 2026, organisé du 17 au 19 novembre au Cap, en Afrique du Sud. L'opérateur mauricien y a décroché le Telecom Innovation Award, face notamment à Orange MEA, d'Égypte, et à MTN Ghana.

Veemal Gungadin estime que cette reconnaissance témoigne des capacités d'innovation du pays, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il a rappelé que Mauritius Telecom, qui génère un chiffre d'affaires de Rs 13 milliards, était en concurrence avec des groupes internationaux de plus grande envergure.

Par ailleurs, Mauritius Telecom s'associe à Blakkayo pour le lancement de son nouveau single, Mari Serye. À noter qu'il sera en concert le 11 décembre. L'artiste, qui n'a pas sorti d'album depuis six ans, prévoit de lancer son prochain opus en 2027, avec le soutien de l'opérateur.

Blakkayo a expliqué que cette collaboration était née d'une prise de contact à l'initiative du CEO de Mauritius Telecom. Séduit par l'idée de transformer une campagne publicitaire en un projet musical, il a dit avoir retravaillé le morceau pendant près d'un an, y voyant une occasion de partager avec le public un message positif, de la musique et de la joie.