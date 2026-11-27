Le Town Hall de Curepipe s'est transformé en plateforme de recrutement hier. Organisé par le ministère du Travail et des relations industrielles, ce salon de l'emploi et de la formation entendait mettre en contact ceux qui cherchent du travail et ceux qui recrutent, tout en offrant des possibilités de formation pour améliorer l'employabilité.

Pour la maire de Curepipe, Tashyana Latchmana Pillay, cette initiative répondait à une demande concrète de la population. «Nous avons reçu des demandes de personnes de différentes tranches d'âge qui cherchent un emploi, mais ne savent pas vers quelle plateforme se tourner.

Nous avons donc mis le Town Hall à leur disposition pour réunir ceux qui recherchent du travail et ceux qui en proposent», explique-t-elle. Face à l'intérêt suscité, la municipalité envisage de renouveler l'exercice l'année prochaine, éventuellement après la publication des résultats scolaires des jeunes.

Le ministre du Travail, Reza Uteem, souligne pour sa part la nécessité de rapprocher les demandeurs d'emploi des entreprises. «Beaucoup d'entreprises recherchent des employés, tandis que des Mauriciens sont en quête de travail. Le Job Fair permet de réunir les deux», affirme-t-il.

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Il s'agit du huitième salon organisé depuis son arrivée au ministère. Au-delà du recrutement, des formations sont également proposées pour permettre aux participants d'acquérir de nouvelles compétences et d'accéder à de meilleures opportunités.

Le ministre rappelle que plus de 80 % des personnes sans emploi ne détiennent pas de Higher School Certificate. Il évoque également le décalage entre les qualifications de certains diplômés et les débouchés disponibles, plaidant pour le reskilling. Le Youth Employment Programme devrait également faire l'objet de discussions au Cabinet.