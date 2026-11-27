Du Jardin botanique de Curepipe aux pages du New York Times, la prolifération des chiens errants n'est plus un simple irritant du quotidien. Elle est devenue un dossier national et une affaire d'image, alors que les attaques se multiplient et que les refuges débordent.

Le mercredi 25 novembre, le New York Times a consacré un long reportage à l'île Maurice sous un angle peu flatteur : celui d'une destination de rêve «envahie» par les chiens errants. Le journal américain raconte l'histoire de Chantal Couronne, 72 ans. En avril, après des funérailles, à quelques pas de chez elle, elle a été jetée au sol par une meute d'une douzaine de chiens. Hospitalisée à intervalles réguliers pendant deux semaines, elle confie aujourd'hui sursauter quand son propre chien aboie.

Son cas n'est pas isolé. Début octobre, à Baie-du-Tombeau, une habitante de 62 ans a été violemment attaquée par des chiens, selon les riverains. À Curepipe, une fillette de huit ans a été mordue par des chiens errants au Jardin botanique. Les habitants dénoncent des chiens qui ont «colonisé» le site et le rendent infréquentable.

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Personne ne sait combien ils sont. Le recensement le plus récent remonte à 2013 : environ 57 000 chiens pour 1,2 million d'habitants, rappelle le New York Times. Depuis, le chiffre de 300 000 est avancé dans le plan soumis au ministère de l'Agro-industrie, mais il est contesté sur le terrain. L'audit officiel cité par des observateurs conclut que Maurice ignore toujours le nombre exact de chiens en liberté.

Les causes, elles, font consensus parmi les experts interrogés par le quotidien américain : la fin de la politique de capture et d'abattage après une décision de justice il y a dix ans, puis la pandémie, qui a poussé des propriétaires à abandonner leurs bêtes faute de moyens.

Les chiots, symptôme d'un système saturé

Sur les réseaux, les annonces de «chiots à donner» se multiplient. Les adoptions, elles, s'essoufflent. Fin 2025, des organisations non gouvernementales alertaient sur une chute drastique des adoptions et l'absence d'aide gouvernementale. Les weekends d'adoption organisés à Bagatelle par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) et Zoomania restent pourtant bien suivis : plus de 50 chiens y étaient proposés en mai.

Sur le terrain, des bénévoles comblent le vide. Toujours dans le même reportage du journal new-yorkais, Usha Eliza, de Pink Pony Charity Trust, raconte qu'elle nourrit des chiens depuis dix ans pour éviter, dit-elle, qu'ils gagnent les zones urbaines. Elle héberge une centaine de bêtes et affiche son agacement face aux critiques. Priscilla Moothien, de Quatre Tilapat, a, elle, englouti ses économies dans un sanctuaire.

Le ministère reconnaît «manquer de moyens», selon Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie, cité par le New York Times : on ne rattrape pas 20 ans de retard en 20 mois. Enregistrement et puçage sont obligatoires, des unités mobiles de stérilisation circulent et les drones sont envisagés pour repérer les points chauds.

Le bilan officiel reste modeste. En un an, la MSAW a capturé 3 790 chiens, dont 178 ont été euthanasiés pour raisons vétérinaires. Le 3 octobre, la veille de la Journée mondiale des animaux, le gouvernement a annoncé une stérilisation de masse avec une équipe internationale et un refuge à Richelieu. Mais l'audit relève que la construction d'un abri, approuvée en septembre 2024, n'avait pas démarré un an plus tard. Les critiques estiment qu'il faudrait stériliser 100 à 200 chiens par jour et la capacité d'accueil plafonne à environ 500 places.

Quand un titre américain publie en une la détresse d'une île vendue comme un paradis, l'enjeu dépasse la sécurité des piétons. Il touche le tourisme et la crédibilité d'une politique publique. Entre protecteurs des animaux et riverains exaspérés, les positions se durcissent. Les réponses structurelles (stérilisation massive, refuges, application des lois sur l'abandon) restent à concrétiser.