Combien faudra-t-il pour compenser la hausse du coût de la vie ? La question est au centre des discussions tripartites qui s'ouvrent aujourd'hui au ministère du Travail. Syndicalistes, représentants du patronat, ministère des Finances et Statistics Mauritius seront appelés à examiner les données économiques et à débattre du quantum à accorder aux salariés à partir de janvier 2027. Un exercice que le gouvernement présente comme une compensation de la perte du pouvoir d'achat et non comme une augmentation salariale.

Les pensions des retraités également concernées

Reza Uteem, ministre du Travail, insiste sur cette distinction. «La compensation salariale n'est pas une augmentation salariale. C'est un exercice pour compenser les salariés pour la perte de leur pouvoir d'achat», rappelle-t-il. Une réunion technique qu'il présidera précédera les discussions, avec une présentation du ministère des Finances et de Statistics Mauritius sur l'évolution de l'inflation. Les représentants syndicaux pourront ensuite exposer leurs revendications, tandis que le patronat présentera ses propres chiffres et sollicitera des mesures de soutien pour les entreprises qui peinent à absorber les coûts salariaux.

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Le processus se poursuivra avec des représentations écrites des différentes parties, attendues la semaine prochaine. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, procédera ensuite à une synthèse des propositions, avant d'engager des discussions avec les représentants syndicaux et patronaux. Une proposition sera finalement soumise au Cabinet, qui statuera sur le montant de la compensation.

Au-delà du taux d'inflation

Pour Clency Bibi, président de CSG Solidarité et de la General Workers Federation (GWF), le calcul ne saurait se limiter au taux d'inflation global. Les chiffres avancés par la fédération témoignent, selon lui, d'une pression persistante sur les ménages : l'inflation moyenne est passée de 3,5 % en 2025 à 4,3 % en 2026 jusqu'en octobre, tandis que l'inflation sur un an atteignait 6,4 % en octobre.

L'indice des prix à la consommation est, lui, passé de 107,9 en octobre 2025 à 114,8 en octobre 2026. La GWF estime qu'un ménage dont les dépenses mensuelles moyennes étaient de Rs 39 959 en 2023, selon la Household Budget Survey, doit désormais prévoir près de Rs 45 900 pour maintenir un niveau de dépenses comparable aux prix d'octobre 2026.

Alimentation, transport, logement, électricité et soins de santé : autant de postes qui, selon la fédération, doivent être pris en compte dans l'exercice. La GWF réclame une compensation universelle, sans plafond salarial, de Rs 50 000. Elle estime que ce seuil, maintenu ces deux dernières années, ne reflète plus la réalité du coût de la vie et exclut injustement une partie des travailleurs.

La fédération entend déterminer son quantum après avoir analysé les données économiques qui seront présentées lors de la réunion technique.

Même son de cloche du côté de Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress, qui réclame une compensation «digne» de la réalité vécue par les travailleurs et les retraités. Il estime que plusieurs facteurs doivent être intégrés au calcul, notamment la dépréciation de la roupie, l'endettement des ménages et la hausse généralisée des prix.

Il questionne également la fiabilité des données officielles sur l'inflation, estimant qu'une contre-vérification indépendante serait nécessaire. Il met en cause le degré d'autonomie de Statistics Mauritius, institution placée sous la tutelle du ministère des Finances. Des critiques qu'il formule alors que les chiffres de l'inflation constitueront précisément l'un des principaux éléments de référence des discussions.

Le syndicaliste dénonce par ailleurs la pression financière qui pèse sur les ménages, certains s'endettant pour joindre les deux bouts, alors que les revenus peinent à suivre la progression des prix. Le débat ne se limitera pas aux salariés actifs. Reza Uteem souligne que le Premier ministre a pris l'engagement, lors des débats budgétaires, que la compensation salariale serait également appliquée aux pensions des retraités. Une mesure qui devra, elle aussi, être ajustée en fonction de la hausse du coût de la vie.