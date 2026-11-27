La République démocratique du Congo (RDC) figure parmi les pays africains les moins favorables aux enfants, selon l'Indice de bienveillance envers les enfants 2026 publié jeudi 26 novembre à Addis-Abeba par le Forum africain des politiques de l'enfance (ACPF). Le rapport, intitulé « Soutenir les familles pour l'épanouissement des enfants », met en lumière les effets de la pauvreté, des conflits, des inégalités et des crises économiques sur le bien-être des enfants à travers le continent.

Selon ce classement portant sur 52 pays africains, la RDC se situe parmi les États les moins performants en matière de protection et de bien-être des enfants, aux côtés du Soudan du Sud, de l'Érythrée, du Nigéria, du Soudan, du Cameroun et de la République centrafricaine.

À l'inverse, les Seychelles, le Cap-Vert, Maurice, l'Afrique du Sud, la Tunisie et la Namibie figurent parmi les pays les plus favorables aux enfants.

Le rapport souligne que de nombreuses familles africaines font face simultanément à la pauvreté, à la hausse du coût de la vie, aux conflits armés, aux inégalités sociales et aux conséquences des changements climatiques.

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Selon l'ACPF, ces difficultés limitent leur capacité à assurer convenablement la prise en charge et le développement des enfants.

L'organisation note également que seulement 19,1 % des Africains bénéficient actuellement d'au moins une forme de prestation sociale.

L'étude révèle que les difficultés économiques ont un impact direct sur le développement des enfants.

Selon les données présentées, près de 60 % des enfants âgés de 2 à 5 ans issus de familles pauvres présentent des retards dans leur développement.

Pour l'ACPF, ces situations résultent souvent d'un manque de soutien public aux familles les plus vulnérables.

« Soutenir les familles n'est pas un acte de charité et ne relève pas du pouvoir discrétionnaire de l'État. C'est une obligation légale », a déclaré le directeur exécutif de l'ACPF, le docteur Daniel Bekele.

Des recommandations aux gouvernements africains

Dans son rapport, l'ACPF appelle les États africains à placer les familles au centre des politiques de développement social et économique.

L'organisation recommande notamment :

l'augmentation des financements publics destinés aux familles et aux enfants ;

l'extension de la protection sociale, notamment au profit des travailleurs du secteur informel ;

le renforcement des dispositifs de soutien aux familles vulnérables ;

la réduction des inégalités sociales ;

l'amélioration de l'accès au logement décent et aux services de base ;

la promotion de programmes de parentalité positive et non violente ;

le renforcement de la lutte contre la corruption dans la gestion des ressources publiques.

L'ACPF encourage également les gouvernements à privilégier le maintien des enfants dans leur environnement familial et à éviter les séparations motivées uniquement par la pauvreté.

Selon l'organisation, le renforcement des mécanismes de soutien aux familles constitue une condition essentielle pour améliorer durablement le bien-être des enfants sur le continent africain.

Le rapport conclut que l'investissement dans les familles demeure l'un des moyens les plus efficaces pour garantir le développement, la protection et l'épanouissement des enfants en Afrique.