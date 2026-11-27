Les cas d'enlèvements se multiplient depuis plusieurs semaines dans la chefferie de Bwito et ses environs, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). Des organisations de défense des droits humains ont alerté, jeudi 26 novembre, sur la détérioration de la situation sécuritaire dans cette zone occupée par le Front pour la refondation de la nation (FRN) et appellent au renforcement des mesures de protection des usagers de la route.

Selon des sources locales, plusieurs axes routiers de la région sont devenus le théâtre d'enlèvements attribués à des hommes armés non identifiés, créant un climat de peur parmi les habitants et les voyageurs. Le dernier cas signalé remonte à mardi dernier sur l'axe Rwindi-Kibirizi, au niveau d'un endroit communément appelé « Ku Kipira ».

Selon des sources de la société civile, cinq personnes ont été interceptées puis enlevées par des hommes armés avant d'être conduites vers une destination inconnue. Les victimes ont finalement été relâchées mercredi, mais les circonstances exactes de leur libération n'ont pas été précisées.

Des acteurs locaux rapportent que d'autres enlèvements ont été enregistrés au cours du mois de novembre sur différents tronçons routiers de la chefferie de Bwito.

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Parmi les cas signalés figure l'interception d'un véhicule circulant sur la route Kanyabayonga-Buhundu. Selon les informations recueillies, des passagers auraient été enlevés puis emmenés vers une destination inconnue par des hommes armés. Ces actes alimentent l'inquiétude des populations qui empruntent quotidiennement ces axes pour leurs activités économiques et sociales.

Les défenseurs des droits humains tirent la sonnette d'alarme

Face à cette multiplication des enlèvements, plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent une détérioration continue de la sécurité dans cette partie du territoire de Rutshuru. Elles estiment que cette situation porte atteinte à la liberté de circulation des personnes et compromet les activités économiques des habitants.

Les défenseurs des droits humains demandent aux autorités compétentes de mettre en place des mesures de sécurité renforcées sur les principaux axes routiers de la région.

Selon eux, la présence accrue des dispositifs de protection est nécessaire pour garantir la sécurité des voyageurs, protéger les populations civiles et permettre la reprise normale des activités dans cette zone confrontée à une insécurité persistante. La situation demeure particulièrement préoccupante dans la chefferie de Bwito, où les habitants continuent de vivre sous la menace d'enlèvements et d'autres exactions commises par des groupes armés.