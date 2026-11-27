Des habitants de l'avenue Kasaï, dans le quartier Kanzala à Tshikapa (Kasaï), s'opposent à la démolition de certaines constructions annoncée mardi 24 novembre par la mairie dans le cadre des travaux de modernisation de la voirie urbaine. Les riverains dénoncent le délai qui leur a été accordé pour libérer les emprises concernées et réclament une indemnisation, estimant occuper légalement leurs parcelles.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des travaux d'élargissement et de modernisation des voiries exécutés par l'entreprise Safrimex sur certains axes de la ville de Tshikapa.

Selon plusieurs habitants concernés, l'annonce de la démolition a provoqué de vives inquiétudes parmi les propriétaires dont les maisons ou clôtures risquent d'être affectées par les travaux.

Mardi 24 novembre dernier, le maire de Tshikapa, accompagné des représentants de l'entreprise chargée des travaux, s'est rendu sur l'avenue Kasaï pour informer les habitants de la mise en oeuvre prochaine de l'opération.

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Les résidents concernés affirment avoir acquis légalement leurs parcelles et estiment que toute occupation de leurs terrains pour des travaux d'utilité publique devrait être accompagnée d'une indemnisation conforme à la législation en vigueur.

« Que monsieur le maire respecte la procédure légale en matière de démolition. Notre parcelle possède un certificat d'enregistrement. Selon la loi, on ne peut pas venir prendre une partie de notre terrain, même pour l'intérêt public, sans indemnisation », a déclaré un habitant de l'avenue Kasaï.

De son côté, le maire de Tshikapa, Faustin Lumuluabu, rejette les accusations de précipitation. Selon l'autorité urbaine, les personnes concernées avaient déjà été informées de cette mesure depuis plus d'une année. Le maire soutient également que plusieurs constructions visées empiètent sur l'emprise réservée à la voie publique. « Tout ce monde avait déjà été prévenu il y a plus d'une année. Les gens ont construit sur la voie », a-t-il affirmé.

Un appel à l'arbitrage des autorités

Face à ce différend, les habitants de l'avenue Kasaï demandent l'implication des autorités provinciales et nationales afin de garantir le respect de leurs droits. Ils souhaitent qu'une solution soit trouvée avant toute démolition, notamment en ce qui concerne la question des indemnisations et du respect des procédures prévues par la loi.

Cette controverse intervient alors que plusieurs villes du pays poursuivent des programmes de modernisation urbaine qui nécessitent parfois la récupération des emprises publiques occupées par des constructions privées.