Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont repris, jeudi 26 novembre, le contrôle des localités d'Iga-Barrière, Lopa et Lindji, situées sur la route nationale numéro 27 dans le territoire de Djugu (Ituri), après de violents affrontements contre les combattants de la Convention pour la révolution populaire (CRP), le mouvement armé dirigé par Thomas Lubanga et proche de la rébellion du FRN.

Selon des sources sécuritaires, les combats, qui ont duré toute la journée de jeudi, ont permis à l'armée de déloger les miliciens de ces agglomérations stratégiques. Une quinzaine de combattants de la CRP auraient été tués lors de cette offensive, tandis que trois militaires des FARDC ont été blessés.

La situation sécuritaire s'était fortement détériorée depuis lundi dans les environs de Bunia, notamment à Iga-Barrière, Lopa et Lindji, où les miliciens de la CRP avaient renforcé leur présence. Cette situation avait provoqué le déplacement de nombreux habitants, la paralysie des activités économiques ainsi que l'interruption du trafic sur la route nationale 27 (RN 27) pendant près de cinq jours.

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Face à cette menace, les autorités avaient renforcé le dispositif sécuritaire afin de reprendre le contrôle de la zone. Une première avancée a été enregistrée mercredi avec la reconquête du centre commercial d'Iga-Barrière, situé à environ 25 kilomètres au nord de Bunia. Une tentative des miliciens de reprendre cette localité dans la soirée a cependant été repoussée par les forces gouvernementales.

Jeudi, les FARDC ont poursuivi leur offensive sur les positions de la CRP à Lindji et Lopa jusqu'à Gina. D'après des sources sécuritaires, les combattants du groupe armé ont subi de lourdes pertes au cours de ces opérations.

Cette avancée militaire a permis la réouverture de la RN27, où des centaines de véhicules étaient bloqués depuis plusieurs jours. Le trafic a progressivement repris sur cet axe routier vital reliant Bunia à plusieurs localités du territoire de Djugu.

Malgré cette évolution, le retour à la normale demeure encore limité. Les boutiques, magasins et marchés restent fermés dans les centres commerciaux de Lopa et d'Iga-Barrière. Une grande partie de la population a quitté ces localités pour fuir les combats, et plusieurs habitants hésitent encore à regagner leurs domiciles en raison des craintes persistantes d'une reprise des affrontements.