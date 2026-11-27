L'armée ougandaise (UPDF) a annoncé, vendredi 27 novembre, le retrait prochain de ses troupes déployées dans la commune rurale de Lubero, au Nord-Kivu.

Selon un communiqué publié à Kampala, l'opération de retrait débutera dans les deux prochaines semaines, avec un transfert progressif de la responsabilité sécuritaire aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

L'UPDF indique que ses forces sont présentes à Lubero depuis janvier 2025 dans le cadre des opérations militaires conjointes menées avec les FARDC contre les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF).

Cette annonce intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu dans le territoire de Lubero. Depuis quatre jours, des affrontements opposent le FRN/M23 à des groupes Wazalendo dans plusieurs localités du sud du territoire.

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Selon des sources sécuritaires, la présence des troupes ougandaises à Lubero a également joué, depuis plus d'une année, un rôle de zone tampon. Leur déploiement aurait contribué à freiner une progression du FRN/M23 vers Lubero-Centre, Butembo et Beni.

Le retrait annoncé soulève ainsi des interrogations sur l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie du Nord-Kivu, où les combats entre différents groupes armés continuent de déplacer des populations civiles et d'entretenir un climat d'insécurité.

À cette situation s'ajoutent des tensions diplomatiques entre Kinshasa et Kampala. Le 24 novembre, le chef de l'armée ougandaise a publié sur le réseau social X des messages semblant soutenir une prise de contrôle de Walikale par le FRN/M23.

En réaction, le ministère congolais des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de l'Ouganda en RDC afin d'obtenir des explications. Dans un communiqué, Kinshasa a qualifié ces propos de « particulièrement graves » et susceptibles de porter atteinte aux relations entre les deux pays.

L'annonce du retrait de l'UPDF intervient donc dans un contexte marqué à la fois par une recrudescence des tensions sécuritaires dans le territoire de Lubero avec des offensives de la rébellion du FRN et par des crispations diplomatiques entre la RDC et l'Ouganda.