Libreville : C'est une situation devenue insupportable pour les usagers du train qui se plaignent. Sur l'axe Owendo - Franceville et Franceville - Owendo, voyager est devenu un véritable calvaire.

Selon des informations recueillies auprès des clients, les trains subissent systématiquement des arrêts de plus de deux à trois heures, en pleine forêt, sans justification valable.

Des prétextes peu convaincants

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Pour justifier ces arrêts interminables, on évoque tantôt un éléphant tombé sur la voie, tantôt un rail déboîté. Des raisons que les usagers qualifient désormais de fallacieuses.

Vérification faite auprès de plusieurs sources, ces arrêts ne seraient pas accidentels. Ils seraient, selon les témoignages, orchestrés en complicité entre certains conducteurs, la police ferroviaire et des agents de sécurité.

L'objectif ? Cumuler des heures supplémentaires et gagner plus d'argent, au détriment des passagers laissés à l'abandon pendant des heures, sans eau, sans nourriture, sans explication.

*Un voyage normal de 9 , 10 heures qui dure finalement 22 heures au plus

Le constat est alarmant : un trajet qui devrait durer près de neuf heures transforme en un voyage de près de 22 heures de souffrance, le train de l'incertitude

Et pourtant, les usagers paient cher. Un billet à 30.000, 50000 FCFA, que ce soit en première ou en deuxième classe, sans aucune mesure d'accompagnement. Aucun avantage, aucune prise en charge, contrairement à ce qui se fait dans le transport aérien.

« On paye de l'argent, on subit des retards, on subit la dure en pleine forêt. C'est inacceptable. Les usagers n'en peuvent plus. »

Un appel urgent aux autorités

Cette situation déshonore le transport ferroviaire et décourage de plus en plus de Gabonais à prendre le train.

Les usagers interpellent désormais directement la Direction Générale de la SETRAG, le Ministère des Transports et les plus hautes autorités du pays pour qu'une enquête sérieuse soit ouverte et que des sanctions soient prises.

Il est temps de mettre fin à ces pratiques qui prennent en otage des centaines de passagers et qui ternissent l'image du chemin de fer gabonais.