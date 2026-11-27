Lorsqu'on observe, avec suffisamment de recul, l'évolution de la vie politique gabonaise depuis l'avènement du multipartisme, une question fondamentale s'impose : quelles sont réellement les convictions idéologiques qui déterminent les engagements politiques dans notre pays ?

À observer certaines ruptures, alliances, fusions, absorptions et recompositions politiques, on a parfois le sentiment que la seule idéologie qui transcende les appartenances partisanes au Gabon est la quête de postes et de responsabilités.

Comment parler de maturité démocratique lorsque les divergences politiques disparaissent à la faveur d'une nomination, ou lorsque la perte d'une responsabilité suffit à faire naître une vocation d'opposant ?

Être mécontent du pouvoir n'est pas nécessairement avoir un projet de société. De même, soutenir le pouvoir ne signifie pas nécessairement partager sa vision.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le problème de fond réside dans la reproduction de ces pratiques au fil des générations, indépendamment des changements de dirigeants et de régimes politiques.

Cette culture politique nourrit le désenchantement de nombreux jeunes qui s'engagent avec des convictions, des ambitions pour leur pays et une volonté de transformation, avant de découvrir les contradictions de certains acteurs politiques.

Comment construire une démocratie solide lorsque les intérêts individuels prennent le pas sur les convictions collectives ? Comment construire un projet de développement durable lorsque l'énergie politique est essentiellement consacrée à la conquête, à la conservation ou à la reconquête de positions de pouvoir ?

Il ne s'agit pas de condamner les alliances politiques, mais d'interroger leurs fondements, leur cohérence idéologique et leur finalité.

Aux jeunes qui se sentent désabusés, je voudrais rappeler que les contradictions des autres ne doivent pas les conduire à renoncer à leurs propres convictions. L'engagement politique exige du discernement, de l'intégrité, une indépendance d'esprit et, surtout, une vision qui dépasse les ambitions personnelles.

Le renouvellement de la classe politique, sans renouvellement des mentalités et des pratiques, ne constitue pas une véritable rupture avec le passé.

Cette réflexion n'épargne aucune formation politique, y compris celle à laquelle j'appartiens. Car la capacité d'autocritique est aussi une expression de la maturité politique.

Chaque pays a son histoire et ses réalités. Mais il appartient à chaque génération de s'interroger sur l'héritage qu'elle reçoit et, surtout, sur celui qu'elle entend transmettre.