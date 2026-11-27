Un même dispensaire peut recevoir l'appui de l'État, d'un bailleur international et d'une ONG, chacun avec son propre plan, son budget et ses rapports à remplir.

Résultat : des doublons d'un côté, des trous de l'autre, et des agents de santé qui passent plus de temps à remplir des formulaires qu'à soigner. C'est ce casse-tête que le Togo veut résoudre avec l'approche « One Plan, One Budget, One Report » : un plan, un budget, un rapport.

Le principe est simple. Tous les acteurs de la santé partageront un même cadre : l'État, les soignants, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. Un plan commun, pour fixer les priorités ensemble et éviter que chacun intervienne dans son coin.

Un budget concerté, pour savoir qui finance quoi et orienter l'argent là où les besoins sont les plus forts. Un rapport unique, pour suivre les résultats avec les mêmes indicateurs et rendre des comptes.

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Pour le professeur Aklesso Bagny, chef de projets de santé à la présidence du Conseil et au ministère de la Santé, l'objectif est que tous les acteurs « planifient de commun accord leurs actions » afin de bâtir un système de santé plus robuste. La réforme s'inscrit dans une période de profonds changements pour la santé au Togo.

Le système est organisé en pyramide. À la base, les unités de soins périphériques assurent les soins de proximité dans les villages et les quartiers. Au-dessus viennent les hôpitaux de district et les centres hospitaliers régionaux. Au sommet, les centres hospitaliers universitaires de Lomé et de Kara.

Ces dernières années, le pays a multiplié les initiatives pour rendre les soins plus accessibles. Le programme Wezou prend en charge les soins des femmes enceintes et des nouveau-nés. Surtout, le Togo déploie progressivement l'assurance maladie universelle, avec l'ambition de couvrir l'ensemble de la population. Le ministère porte d'ailleurs désormais dans son intitulé la couverture sanitaire universelle et les assurances.

Mais le secteur reste confronté à des défis bien connus : manque de personnel qualifié, surtout en zone rurale, équipements insuffisants et forte dépendance aux financements extérieurs. C'est précisément là que la coordination devient décisive : quand les ressources sont limitées, chaque franc mal orienté est un franc perdu pour les patients.

L'argent suivi à la trace

La transparence est au coeur de la réforme. Il ne s'agit plus seulement de savoir combien a été dépensé, mais de mesurer ce que ces dépenses ont changé : l'accès aux soins s'est-il amélioré ? La qualité des services a-t-elle progressé ?

À terme, l'approche doit devenir le cadre de référence de toutes les interventions du ministère de la Santé, en cohérence avec les réformes menées aux Finances et à la Planification.