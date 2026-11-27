Tunis — La campagne de fouilles menée depuis le 19 octobre 2026, par l'Institut national du patrimoine (INP), aux ports puniques de Carthage a permis la mise au jour d'un mur d'enceinte qui date de l'époque romaine et pouvant correspondre à l'enceinte extérieure de l'îlot central du port circulaire, ainsi que la découverte de blocs de pierre dont la fonction pourrait être liée à un dispositif de brise-lames, a fait savoir vendredi, l'institut sur sa page facebook.

"Le mobilier archéologique recueilli est composé notamment d'amphores, de lampes à huile, de céramiques et de monnaies de bronze, et témoigne d'une occupation s'étendant de l'époque punique à l'époque byzantine", a ajouté l'institut rappelant que cette compagne est menée dans le cadre de la coopération internationale entre l'Institut et le Centre national d'archéologie en Chine(NACA)

conformément au programme scientifique établi

Les équipes poursuivent les travaux afin de mieux connaître les relations physiques entre les niveaux de circulation, les niveaux d'abandon et les structures, et ce pour mieux connaître l'organisation spatiale des vestiges à l'intérieur de ce monument, a également fait savoir l'INP, notant que cette campagne "illustre le dynamisme du partenariat scientifique tuniso-chinois et contribue à une meilleure connaissance et à la sauvegarde du site de Carthage."