Coris Bank International Côte d'Ivoire (CBI CI) lance une offre publique de vente (OPV) portant sur 20% de son capital. Cette opération, d'un montant global de 62,74 milliards de FCFA, vise à ouvrir la voie à l'admission de la banque à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La période de souscription s'étendra du 30 novembre au 4 décembre 2026, avec Coris Holding SA comme actionnaire cédant.

L'offre met sur le marché 8 160 000 actions ordinaires, représentant 20% du capital de Coris Bank International Côte d'Ivoire. Le capital social de l'établissement s'élève à 20,4 milliards de FCFA, réparti en 40,8 millions d'actions. Deux catégories de souscripteurs sont prévues : le public, au prix de 7 720 FCFA par action, et le personnel du Groupe Coris, bénéficiant d'un tarif préférentiel de 6 175 FCFA par action, soit une décote d'environ 20%.

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Le montant global de l'opération atteint 62 743 056 000 FCFA, équivalant à environ 105,1 millions de dollars. Sur la base du prix public, la valorisation théorique de Coris Bank International Côte d'Ivoire ressort à 314,98 milliards de FCFA, soit environ 527,8 millions de dollars. Coris Holding conservera 80% du capital de la banque ivoirienne après l'opération. Les actions proposées sont des titres ordinaires dématérialisés, avec une date de jouissance fixée au 1er janvier 2026.

Cette opération est significative pour le marché financier de l'UEMOA, confirmant l'ambition boursière du groupe fondé par Idrissa Nassa. L'entrée annoncée au compartiment « Prestige » de la BRVM offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier des droits aux éventuels dividendes attachés à l'exercice 2026. L'introduction de Coris Bank International Côte d'Ivoire marquera la deuxième entité bancaire du groupe à être cotée sur le marché financier régional.

Coris Bourse a été désignée arrangeur et chef de file de l'opération, avec un syndicat de placement couvrant les huit pays de l'UEMOA. L'offre a reçu l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA) le 11 novembre 2026. Coris Bank International (CBI), la banque historique du groupe basée au Burkina Faso, est déjà cotée à la BRVM depuis le 23 décembre 2016 sous le symbole CBIBF.

Points clés à retenir

Cette offre publique de vente de Coris Bank International Côte d'Ivoire s'inscrit dans la stratégie d'expansion du Groupe Coris sur le marché financier régional de l'UEMOA. Après l'introduction réussie de sa filiale burkinabè, Coris Bank International (CBI), à la BRVM en 2016 sous le symbole CBIBF, le groupe fondé par Idrissa Nassa poursuit son développement avec cette deuxième cotation bancaire. L'opération en Côte d'Ivoire, qui vise à mobiliser 62,74 milliards de FCFA (environ 105,1 millions de dollars), est une étape clé pour le groupe, renforçant sa présence et sa capacité à lever des capitaux publics.

L'annonce d'une admission au compartiment « Prestige » de la BRVM souligne l'engagement de la banque envers des standards élevés de gouvernance et de transparence, potentiellement attractifs pour les investisseurs institutionnels. De plus, l'implication d'un vaste syndicat de placement à travers les huit pays de l'UEMOA démontre l'importance régionale de cette initiative et la volonté du groupe de diversifier son actionnariat. Agence Ecofin mentionne que cette opération fait partie de "deux nouvelles opérations en Côte d'Ivoire et au Bénin", indiquant une expansion régionale plus large. Cette démarche contribue également à dynamiser le marché financier de l'UEMOA en y ajoutant une nouvelle entité bancaire de taille, offrant de nouvelles opportunités d'investissement.