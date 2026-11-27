Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals a obtenu, lundi 23 novembre, l'autorisation réglementaire finale de la Commission nigériane des valeurs mobilières (SEC). Cette décision lève un obstacle majeur à son introduction prévue sur la Bourse nigériane (NGX). La SEC a officiellement approuvé le plan d'attribution des actions pour l'introduction en bourse (IPO) de la raffinerie, qui a fait l'objet d'une forte sursouscription et s'est clôturée fin octobre.

L'introduction en bourse a suscité une demande des investisseurs représentant environ trois fois l'offre initiale de 4,1 milliards d'actions. Face à cet engouement, la raffinerie a également sollicité l'autorisation des autorités de régulation pour augmenter la taille de l'offre de 30 % au maximum. Présentée par Aliko Dangote comme « l'introduction en bourse du peuple », cette opération visait à élargir l'actionnariat national et à permettre aux Nigérians ordinaires de participer aux bénéfices de cette installation de 20 milliards de dollars. La participation des particuliers s'est largement faite par le biais de plateformes fintech et d'investissement numériques, permettant de souscrire un minimum de 10 actions, soit l'équivalent d'environ 4 dollars.

L'offre publique initiale portait sur 4,1 milliards d'actions, la demande ayant atteint environ trois fois ce montant. Cet intérêt marqué souligne la confiance des investisseurs dans la raffinerie, désormais un acteur majeur du marché nigérian des produits pétroliers. L'installation, dont le coût de construction est estimé à 20 milliards de dollars, fonctionne à une capacité de 700 000 barils par jour.

Ce feu vert réglementaire met fin à plusieurs semaines d'attente tant pour les souscripteurs particuliers que pour les investisseurs institutionnels. Elle ouvre la voie à l'inscription des actions au Central Securities Clearing System (CSCS), au remboursement des excédents et au lancement imminent de la cotation sur la NGX. Cette introduction en bourse représente une étape importante dans la structure de propriété de la raffinerie, visant à permettre aux Nigérians ordinaires de détenir des participations dans l'un des plus grands investissements industriels du pays.

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Située dans la zone franche de Lekki, à la périphérie de Lagos, l'installation a été mise en service en 2024, réduisant ainsi la dépendance du Nigeria vis-à-vis des produits raffinés importés. Elle a également tiré parti des perturbations de l'approvisionnement mondial pour renforcer sa présence à l'exportation, notamment grâce à des livraisons de kérosène vers l'Europe occidentale. La direction prévoit de doubler la capacité de raffinage de l'usine pour la porter à 1,4 million de barils par jour d'ici 2029, avec une éventuelle cotation secondaire aux États-Unis d'ici trois à quatre ans.

Points clés à retenir

L'approbation du plan d'attribution d'actions de Dangote Petroleum Refinery marque un tournant décisif pour les marchés financiers et le secteur énergétique du Nigeria. La stratégie de « l'introduction en bourse populaire », défendue par Aliko Dangote, visait à démocratiser l'investissement dans un actif industriel majeur, en le rendant accessible comme jamais auparavant aux Nigérians ordinaires.

Avec un investissement minimum de seulement 10 actions, soit environ 4 dollars, et grâce à l'utilisation de plateformes fintech, cette offre a favorisé une large participation des investisseurs nationaux, reflétant ainsi une avancée significative vers une participation inclusive au marché des capitaux. La raffinerie elle-même, un investissement colossal de 20 milliards de dollars dotée d'une capacité de 700 000 barils par jour, représente un projet transformateur pour le Nigeria.

Depuis le début de son exploitation en 2024, elle a considérablement réduit la dépendance du pays vis-à-vis des produits pétroliers raffinés importés, renforçant ainsi l'approvisionnement national et positionnant le pays comme une plaque tournante énergétique régionale.

Son importance stratégique est encore soulignée par sa capacité à tirer parti des perturbations de l'approvisionnement mondial, telles que celles liées au conflit en Iran, en renforçant sa présence à l'exportation, notamment par des livraisons de kérosène vers l'Europe occidentale.

Les projets ambitieux visant à doubler sa capacité de raffinage pour atteindre 1,4 million de barils par jour d'ici 2029 et à envisager une éventuelle cotation secondaire aux États-Unis dans les trois à quatre prochaines années soulignent sa trajectoire de croissance à long terme et son attrait pour un éventail plus large d'investisseurs, tant au niveau local qu'international.