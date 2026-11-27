Le Salon international des ressources extractives et de l'énergie (SIREXE) a clôturé sa deuxième édition à Abidjan le dimanche 22 novembre, annonçant des perspectives d'investissement significatives.

L'événement, présidé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, a mobilisé 4 913 milliards de FCFA en intentions d'investissement. La commissaire générale, Mireille Aka, a présenté un bilan provisoire incluant 27 conventions de financement signées. Ce succès confirme l'ambition du SIREXE de devenir un carrefour pour les décisions d'investissement en Afrique.

Le Salon vise à s'imposer comme un lieu stratégique pour les investissements dans les mines, les hydrocarbures et l'énergie sur le continent. La plateforme SIREXE Invest, une innovation clé, a facilité les rencontres entre investisseurs et promoteurs de projets. Axée sur des dossiers ivoiriens et botswanais, 5 des 19 projets présentés sont entrés en négociation financière avancée. Treize autres font l'objet de discussions exploratoires, tandis qu'un seul a été reporté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les chiffres de cette édition dépassent les attentes, avec 4 913 milliards de FCFA de perspectives d'investissement, soit une augmentation de près de 23 % par rapport aux 4 000 milliards de FCFA annoncés en 2024. Sur le montant initial de la première édition, 4 118 milliards de FCFA ont été exécutés, dont 3 500 milliards dans les hydrocarbures et 607 milliards dans les mines. L'affluence a été remarquable, avec 107 164 participants, incluant 8 350 professionnels, doublant les 50 000 visiteurs de l'édition précédente.

Ces résultats sont cruciaux pour les investisseurs et les entreprises, car le SIREXE prépare des décisions d'investissement majeures. Des projets comme le lancement imminent du chantier aurifère de Boundiali et le bouclage du financement de la centrale solaire de Tongon illustrent l'impact direct du Salon. L'événement a permis des rencontres fructueuses entre de grands donneurs d'ordre et des PME africaines, leur ouvrant de nouvelles opportunités de marché. Le thème de l'année a souligné l'importance de développer de nouveaux actifs extractifs et d'investir dans les infrastructures énergétiques.

La Côte d'Ivoire, à travers le SIREXE, réaffirme son virage industriel axé sur la transformation locale des matières premières. Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a souligné une stratégie nationale soutenue par un code minier rénové et une politique intégrée des ressources. Le pays prévoit l'opérationnalisation de sa première raffinerie d'or nationale d'ici le premier semestre 2027 et le développement de chaînes de valeur pour le lithium, le cobalt et le coton. Le gouvernement a rassuré les opérateurs mondiaux sur un cadre juridique sécurisé et une stabilité fiscale.

Points clés à retenir

La deuxième édition du SIREXE a non seulement généré des perspectives d'investissement record, mais a également consolidé la vision stratégique de la Côte d'Ivoire pour l'industrialisation de ses ressources extractives.

Le Premier ministre Robert Beugré Mambé a clairement articulé cette feuille de route, adossée à un code minier rénové et une politique intégrée des ressources minérales et de l'énergie, autour de quatre piliers fondamentaux : la transformation locale des matières premières, le contenu local visant la création de plus de 50 000 emplois, les partenariats stratégiques avec les acteurs mondiaux, et l'équilibre territorial via des projets miniers intégrés comme le P2Mio. Cette approche marque un virage assumé, visant à rompre avec l'exportation de minerais bruts pour capter davantage de valeur ajoutée sur place.

L'opérationnalisation imminente de la première raffinerie d'or nationale d'ici le premier semestre 2027, ainsi que le développement de chaînes de valeur pour le lithium, le cobalt et le coton, matérialisent ce changement de paradigme. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à offrir un cadre juridique sécurisé, une stabilité fiscale éprouvée et des infrastructures de premier plan aux grandes compagnies minières internationales.

Cette dynamique, saluée par la ministre botswanaise de l'Énergie, Bogolo Joy, souligne l'impératif de convertir les richesses géologiques en infrastructures sociales durables, renforçant ainsi la stature de la Côte d'Ivoire comme un hub énergétique et minier incontournable sur le continent.