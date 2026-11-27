La Banque centrale du Nigeria (CBN) a maintenu son taux directeur à 23 %, signalant ainsi le maintien d'une politique monétaire restrictive.

Cette décision a été annoncée par le gouverneur de la CBN, Olayemi Cardoso, mardi 24 novembre 2026, à l'issue de la 308e réunion du Comité de politique monétaire (MPC) à Abuja. Le maintien du taux directeur (MPR) à 23 % influe directement sur le coût de référence de l'emprunt dans l'ensemble de l'économie nigériane, le maintenant à son niveau actuel.

Au-delà du MPR, le MPC a également maintenu d'autres paramètres clés de la politique monétaire destinés à gérer la liquidité. Le ratio de réserve obligatoire (CRR) pour les banques de dépôt (DMB) reste fixé à 45 %, tandis que les banques d'affaires continueront de respecter une obligation de réserve de 16 %. En outre, le ratio de réserves obligatoires (CRR) élevé de 75 % applicable aux dépôts du secteur public hors compte unique du Trésor (TSA) a été maintenu inchangé, ce qui indique que les restrictions de liquidité existantes pesant sur les fonds du secteur public détenus par les banques restent fermement en vigueur.

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Le comité a également maintenu le ratio de liquidité à 30 % et conservé le corridor asymétrique autour du taux de référence (MPR) à +50 et -300 points de base. Dans le cadre de ce dispositif de corridor établi, le taux de la facilité de prêt permanente reste supérieur de 50 points de base au taux de référence, tandis que le taux de la facilité de dépôt permanente est inférieur de 300 points de base à celui-ci. Ces décisions globales préservent collectivement le cadre existant de gestion de la liquidité au sein du système bancaire sans aucun ajustement.

Ce maintien du taux de référence intervient malgré une baisse soutenue de l'inflation globale au Nigeria depuis cinq mois consécutifs. Le Bureau national des statistiques a indiqué que l'inflation globale s'était ramenée à 14,06 % en octobre 2026, contre 14,63 % en septembre 2026, soit une baisse de 0,57 point de pourcentage. Toutefois, les analystes des marchés financiers avaient averti que les pressions renouvelées sur le naira, la baisse des réserves de change et la hausse des taux d'intérêt mondiaux pourraient limiter la capacité de la CBN à assouplir davantage sa politique monétaire, même dans un contexte de modération de l'inflation.

Le taux directeur actuel de 23 % a été fixé en septembre 2026 à la suite d'une baisse substantielle de 350 points de base par rapport à son niveau antérieur de 26,5 %. Auparavant, la banque centrale avait abaissé son taux directeur de 50 points de base en février 2026. La dernière décision du Comité de politique monétaire (MPC) maintient les paramètres actuels de la politique monétaire, sans annonce d'ajustement du taux directeur ni des autres principaux instruments de politique monétaire, soulignant ainsi son engagement en faveur de la stabilité face à diverses pressions économiques.

Points clés à retenir

La décision de la Banque centrale du Nigeria de maintenir son taux d'intérêt de référence à 23 % reflète une approche prudente de la politique monétaire, visant à trouver un équilibre entre la modération de l'inflation et les pressions économiques persistantes. Alors que le Nigeria a connu cinq mois consécutifs de baisse de l'inflation globale, qui s'est ramenée à 14,06 % en octobre 2026, le Comité de politique monétaire (MPC) a choisi de ne pas assouplir davantage sa politique monétaire.

Cette position suggère que d'autres facteurs, tels que la stabilité du naira, l'état des réserves de change et le contexte mondial des taux d'intérêt, exercent une influence significative sur les décisions de politique monétaire. Les analystes des marchés financiers avaient déjà mis en avant ces préoccupations, avertissant qu'elles pourraient limiter la marge de manoeuvre de la banque centrale malgré l'amélioration des chiffres de l'inflation.

En maintenant le taux directeur inchangé, ainsi que le ratio de réserves obligatoires des banques de dépôt à 45 % et le ratio de liquidité à 30 %, la CBN vise à préserver les restrictions de liquidité existantes et à maintenir le cadre actuel de gestion du système bancaire.

Cette approche cohérente, qui fait suite à une baisse substantielle de 350 points de base en septembre 2026, témoigne d'une pause stratégique visant à observer l'impact des ajustements précédents et à naviguer dans un contexte macroéconomique complexe. Cette décision souligne l'engagement de la CBN à garantir la stabilité et à gérer la liquidité systémique, alors même que les pressions inflationnistes montrent des signes d'apaisement.