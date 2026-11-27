Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals fera son entrée à la Bourse du Nigeria (NGX) le 1er décembre 2026, après l'approbation par les autorités réglementaires de son plan d'attribution des actions dans le cadre de son introduction en bourse.

Devakumar Edwin, vice-président du groupe Dangote chargé du pétrole et du gaz, a confirmé la date de cotation le 25 novembre. Cette annonce rapproche la plus grande raffinerie d'Afrique de son entrée en bourse, après une introduction en bourse qui a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs au Nigeria et sur les marchés internationaux.

La Commission nigériane des valeurs mobilières (SECN) a approuvé le plan d'attribution des actions de la société le 23 novembre, selon des sources proches du dossier. L'offre, qui s'est clôturée en octobre, a été sursouscrite, ce qui a incité la société à augmenter le nombre d'actions mises à la disposition des investisseurs. Dangote Refinery prévoyait initialement de vendre 4,1 milliards d'actions, mais devrait en attribuer jusqu'à 5,33 milliards, y compris une option de surallocation de 30 %. Ces actions supplémentaires permettront à la société de répondre à la demande d'un plus grand nombre d'investisseurs ayant déposé une demande pendant la période de souscription.

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À l'issue de l'introduction en bourse, le milliardaire Aliko Dangote devrait conserver environ 83,5 % du capital de la raffinerie, tandis que la participation détenue par la société publique Nigerian National Petroleum Company (NNPC) Limited devrait tomber à environ 6,5 %, selon un conseiller impliqué dans la transaction. Le reste du capital sera réparti entre les investisseurs participant à l'offre. Dangote a présenté cette opération comme l'« introduction en bourse du peuple », cherchant à permettre aux particuliers nigérians d'accéder aux actions de la raffinerie aux côtés des investisseurs institutionnels.

Située à Lekki, près de Lagos, la raffinerie dispose d'une capacité de traitement d'environ 700 000 barils de pétrole brut par jour, ce qui en fait la plus grande raffinerie d'Afrique. L'installation produit de l'essence, du diesel, du kérosène et d'autres produits pétroliers destinés à la consommation intérieure et à l'exportation. La société a démarré ses activités commerciales en 2024 et n'a cessé d'augmenter sa production alors que le Nigeria cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des carburants raffinés importés. Cette introduction en bourse permettra aux investisseurs d'accéder à l'activité par le biais d'actions négociées sur le NGX.

Cette introduction en bourse, prévue le 1er décembre, viendra enrichir le marché boursier nigérian d'une nouvelle entreprise du secteur de l'énergie, aux côtés de sociétés déjà cotées telles qu'Aradel Holdings, Seplat Energy et Oando. La capitalisation boursière et la liquidité de la raffinerie dépendront de la demande des investisseurs après l'introduction en bourse. L'attention se portera désormais sur la répartition finale des actions, le cours d'ouverture et les performances financières de la société, à mesure que les investisseurs particuliers commenceront à acheter et à vendre ses actions.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, prévue le 1er décembre, pourrait modifier la composition du marché des capitaux nigérian en permettant aux investisseurs d'accéder à l'une des plus grandes entreprises industrielles d'Afrique. La raffinerie dispose d'une capacité de traitement d'environ 700 000 barils par jour et contribue aux efforts du Nigeria visant à remplacer les produits pétroliers importés par une production nationale. Son introduction en bourse élargirait les opportunités d'investissement sur le NGX au-delà des banques, des télécommunications, du ciment et des entreprises énergétiques existantes.

Cette introduction en bourse témoigne également de la demande pour les actifs industriels africains, les souscriptions ayant dépassé le nombre d'actions proposées. L'attribution prévue, pouvant atteindre 5,33 milliards d'actions, option de surallocation comprise, représente une augmentation de 30 % par rapport aux 4,1 milliards d'actions initialement prévues. Toutefois, la sursouscription ne garantit pas de gains après le début des cotations.

Le cours des actions dépendra de la demande, de la valorisation attribuée à l'entreprise et des prévisions de bénéfices futurs. La participation prévue de 83,5 % d'Aliko Dangote signifie que le contrôle de la raffinerie restera concentré après l'introduction en bourse, tandis que la participation de la NNPC devrait tomber à environ 6,5 %.

Pour les investisseurs, les performances financières de la société dépendront du taux d'utilisation de la raffinerie, de l'approvisionnement en pétrole brut, des prix des carburants, des coûts d'exploitation, des fluctuations des taux de change et des obligations liées à la dette. Sa taille pourrait également influencer la capitalisation boursière et la composition sectorielle du NGX, bien que toute inclusion dans les indices boursiers dépende des règles de la bourse.

Cette cotation pourrait accroître la participation des investisseurs particuliers et institutionnels souhaitant s'exposer au secteur énergétique nigérian. Les prochains indicateurs à surveiller seront le montant final des fonds levés lors de l'introduction en bourse, la répartition des actions, la valorisation boursière, l'activité quotidienne de négociation ainsi que la capacité de la raffinerie à générer des bénéfices et des flux de trésorerie grâce à ses opérations.