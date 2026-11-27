La Banque centrale du Nigeria (CBN) a temporairement relevé la limite hebdomadaire d'achat d'espèces en dollars pour les opérateurs de bureaux de change (BDC), la faisant passer de 150 000 dollars à 1 million de dollars.

Cette mesure, confirmée par des banquiers et des opérateurs de change, vise à répondre aux pressions saisonnières sur la demande sur le marché des changes. Les nouvelles dispositions, présentées dans un e-mail de la CBN daté du 24 novembre 2026, sont entrées en vigueur le lendemain.

En vertu de la directive révisée, les BDC agréés peuvent désormais accéder à jusqu'à 100 % des achats de devises approuvés en espèces en dollars américains auprès de leurs banques de change agréées. Cela modifie considérablement les dispositions précédentes, qui n'autorisaient que 25 % de l'allocation hebdomadaire de 150 000 dollars en espèces physiques. Les BDC doivent soumettre leurs demandes via le BDC FX Purchase Tracker (FXBT) ; les banques les valident ou les rejettent, avant que la CBN ne fournisse les espèces en vue de leur distribution ultérieure selon le principe T+2.

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L'augmentation substantielle du plafond d'achat hebdomadaire, qui passe de 150 000 dollars à 1 million de dollars par BDC, représente une multiplication par huit de l'allocation de devises en espèces. Cet ajustement permet d'accéder à la totalité de l'allocation approuvée sous forme de devises physiques. Cette intervention intervient alors que le naira s'est déprécié à 1 396,50 nairas pour un dollar américain sur le marché officiel des changes le 24 novembre 2026, contre 1 393 nairas pour un dollar la veille.

Cette intervention vise à améliorer la disponibilité des devises étrangères physiques sur le marché de détail des changes au Nigeria, facilitant ainsi l'accès ordonné aux liquidités en dollars américains pour les utilisateurs finaux. En atténuant les contraintes d'approvisionnement pour les opérateurs de BDC, cette mesure pourrait améliorer l'accès aux devises étrangères pour les particuliers et les entreprises. La décision de la CBN constitue une avancée notable vers le renforcement de la disponibilité des devises étrangères et l'amélioration de la liquidité du marché.

La décision de la CBN intervient dans un contexte de pressions renouvelées sur le naira et d'une demande accrue de devises à l'approche de la fin de l'année. Le gouverneur Olayemi Cardoso avait précédemment attribué les récentes pressions sur le naira à des facteurs saisonniers, notamment l'ajustement des positions des investisseurs de portefeuille et l'augmentation des dépenses à l'approche des élections générales de 2027. Bien qu'il s'agisse d'une mesure bienvenue, son impact durable dépendra de sa mise en oeuvre efficace et d'un accès continu à l'offre de devises étrangères.

Points clés à retenir

La décision de la Banque centrale du Nigeria (CBN) d'augmenter considérablement la limite hebdomadaire de liquidités en dollars pour les opérateurs de bureaux de change (BDC), la faisant passer de 150 000 dollars à 1 million de dollars, et autorisant ainsi 100 % des allocations approuvées en espèces, constitue une intervention cruciale sur le marché des changes nigérian, caractérisé par une forte volatilité.

Cette mesure répond directement aux pressions saisonnières persistantes de la demande et vise à améliorer la disponibilité des devises étrangères physiques sur le marché de détail. Le cadre précédent, qui limitait les retraits en espèces à seulement 25 % d'une allocation plus modeste, entraînait souvent des contraintes d'approvisionnement pour les BDC et limitait l'accès des utilisateurs finaux, notamment les particuliers et les entreprises ayant des besoins légitimes en espèces. Intervenant dans un contexte de pression renouvelée sur le naira, qui s'est récemment déprécié à 1 396,50 nairas pour un dollar américain, cette mesure vise à renforcer la liquidité du marché et à stabiliser la monnaie.

Le gouverneur Olayemi Cardoso avait précédemment mis en avant des facteurs saisonniers, tels que les ajustements de portefeuille et l'augmentation des dépenses à l'approche des élections générales de 2027, comme facteurs contribuant à la volatilité du naira. Si cette intervention constitue une avancée bienvenue pour améliorer l'accès aux devises étrangères et soutenir les opérations des BDC, son efficacité à long terme dépendra d'une mise en oeuvre cohérente et de la capacité de la CBN à garantir un approvisionnement soutenu en devises étrangères aux banques agréées.