À 206 jours du coup d'envoi de la compétition, la Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement inauguré, à Dar es Salaam, en Tanzanie, le siège de coordination de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Ce nouveau siège servira de centre névralgique pour la coordination, la planification et le suivi opérationnel de la compétition. La CAF y travaillera en étroite collaboration avec les trois pays hôtes - le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda -afin d'assurer la bonne organisation de la première édition de la TotalEnergies CAF CAN disputée dans trois pays.

La TotalEnergies CAF CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet de l'année prochaine.

La cérémonie d'inauguration, organisée ce mercredi 25 novembre 2026, a réuni plusieurs hauts responsables, parmi lesquels le troisième Vice-Président de la CAF, Pierre-Alain Mounguengui, le Secrétaire Général de la CAF, Samson Adamu, le ministre kényan chargé de la Jeunesse, de l'Économie créative et des Sports, Hon. Salim Mvurya, le ministre tanzanien de l'Information, de la Culture, des Arts et des Sports, Hon. Paul Makonda, ainsi que le ministre d'État ougandais chargé des Sports, Hon. Peter Ogwang.

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Des responsables des instances dirigeantes du football des trois pays hôtes étaient également présents, notamment le Président de la Fédération Kényane de Football (FKF), Hussein Mohammed, le président de la Fédération Tanzanienne de Football (TFF), Wallace Karia, et le membre du Comité Exécutif de la Fédération Ougandaise des Associations de Football (FUFA), Ronnie Kalema.

S'exprimant au nom du Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, le troisième Vice-Président de la CAF, Pierre-Alain Mounguengui, a remercié le gouvernement tanzanien pour avoir accueilli le siège de coordination de la TotalEnergies CAF CAN 2027.

Le Secrétaire Général de la CAF, Samson Adamu, a indiqué que les hauts responsables de l'administration de la CAF prendraient possession de leurs nouveaux bureaux à Dar es Salaam dans les prochains jours, alors que les préparatifs de la compétition entrent dans une phase plus intense.

Le Kenya et l'Ouganda accueilleront également des bureaux opérationnels annexes afin de soutenir la coordination et l'organisation du tournoi.