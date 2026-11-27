La Confédération Africaine de Football (CAF) et l'Office du tourisme de Tanzanie (Tanzania Tourist Board - TTB) ont conclu un accord stratégique de promotion touristique visant à positionner la Tanzanie comme une destination touristique de premier plan à l'approche de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027.

Dans le cadre de ce partenariat, le Tanzania Tourist Board devient sponsor officiel de la TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027. Cet accord offrira à la Tanzanie une plateforme de visibilité exceptionnelle pour tirer parti du rayonnement mondial du football africain, attirer des visiteurs et des investissements, et faire découvrir au monde entier la diversité de son offre touristique.

L'accord a été signé au Julius Nyerere International Convention Centre (JNICC), à Dar es Salaam, en Tanzanie. Le Secrétaire Général de la CAF, Samson Adamu, était accompagné de la Directrice générale du Tanzania Tourist Board, Dr Thereza Mugobi, et du Secrétaire permanent du ministère des Ressources naturelles et du Tourisme, Dr Hassan Abbasi.

La TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 sera coorganisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda du 19 juin au 17 juillet 2027.

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Le Secrétaire Général de la CAF, Samson Adamu, a déclaré : « Ces derniers jours, j'ai pu constater et vivre l'enthousiasme considérable qui anime la Tanzanie autour de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations 2027. Je ressens pleinement la passion de la population.

Ce partenariat avec le Tanzania Tourist Board constitue une étape importante dans la préparation de cet événement. Nous sommes convaincus qu'il contribuera à renforcer la notoriété de la Tanzanie à l'échelle internationale et à accroître sa visibilité dans le monde entier. Au nom du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, je tiens à remercier le gouvernement tanzanien, le Tanzania Tourist Board, la Fédération tanzanienne de football ainsi que le peuple tanzanien. »

S'exprimant lors de la cérémonie, la Directrice générale du TTB, Dr Thereza Mugobi, a déclaré :

« Ce partenariat constitue une étape importante dans nos efforts visant à positionner la Tanzanie comme une destination touristique de premier plan sur la scène internationale. La TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 représente une occasion exceptionnelle de faire le lien entre la passion et l'enthousiasme suscités par le football africain et la richesse de l'offre touristique tanzanienne.

« Nous souhaitons que chaque supporter, visiteur, représentant des médias internationaux et invité qui se rendra en Tanzanie puisse découvrir bien plus que les stades et mesurer tout ce qui rend notre destination inoubliable. Du Serengeti et de la grande migration des gnous au mont Kilimandjaro, en passant par Zanzibar, notre patrimoine culturel, notre gastronomie et l'hospitalité de notre population, la Tanzanie a tant à offrir.

« Notre ambition ne se limite pas à accueillir les visiteurs pendant la compétition. Nous voulons également les inciter à explorer davantage le pays, à prolonger leur séjour, à investir et à revenir. Nous nous réjouissons de travailler avec la CAF et les acteurs du secteur touristique afin de transformer cette opportunité internationale en une hausse du nombre de visiteurs, en de nouvelles perspectives économiques et en retombées concrètes pour les Tanzaniens. »

La TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 représentera une occasion historique pour l'Afrique de l'Est d'accueillir des supporters, des équipes participantes, des officiels, des représentants des médias internationaux et des visiteurs venus du monde entier.