Le Sénégal, le Maroc et le Cap-Vert figurent parmi les finalistes dans la catégorie Équipe nationale masculine de l'année, après leurs performances remarquables à la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 et à la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Mamelodi Sundowns et l'USM Alger figurent parmi les finalistes pour le titre de Club masculin de l'année, après leurs sacres continentaux respectifs

Les finalistes sont connus dans six catégories masculines, notamment celles du Gardien de but, de l'Entraîneur, du Jeune joueur et du Joueur interclubs de l'année

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé les listes finales des nommés dans six catégories masculines des CAF Awards 2026, récompensant les performances remarquables des meilleurs gardiens de but, entraîneurs, jeunes talents, clubs et sélections nationales du continent au cours d'une année exceptionnelle pour le football africain.

Les finalistes illustrent les progrès constants du continent sur la scène internationale, marqués notamment par le sacre du Sénégal à la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le parcours remarquable du Maroc jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et la première participation historique du Cap-Vert à cette compétition mondiale.

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Les nominations mettent également à l'honneur les performances de Mamelodi Sundowns, en Afrique du Sud, et de l'USM Alger, en Algérie, respectivement vainqueurs de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26.

Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie des CAF Awards 2026, prévue le mercredi 2 décembre 2026 à Lagos, au Nigeria, au Professor Wole Soyinka Centre for Culture and the Arts (National Theatre), à partir de 19h00, heure locale (18h00 GMT).

La catégorie Équipe nationale masculine de l'année réunit trois sélections dont les performances ont marqué le football africain en 2026.

Le Sénégal figure parmi les finalistes après avoir remporté la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, décrochant ainsi son deuxième titre continental à la suite de sa victoire en finale face au pays hôte.

Finaliste de la compétition continentale, le Maroc a poursuivi ses remarquables performances sur la scène internationale en atteignant les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, pour la deuxième édition consécutive.

Le Cap-Vert complète cette liste après avoir écrit une page historique de son football en disputant sa toute première Coupe du Monde de la FIFA. La sélection insulaire a franchi la phase de groupes et obtenu un match nul mémorable (0-0) face à l'Espagne, championne d'Europe.

Ces trois nominations soulignent la progression et la compétitivité croissante des sélections africaines dans les grandes compétitions internationales.

La catégorie Gardien de but masculin de l'année met à l'honneur trois internationaux expérimentés, qui ont joué un rôle important au sein de leurs sélections respectives.

Le Marocain Yassine Bounou a été un élément central des parcours des Lions de l'Atlas sur les scènes continentale et mondiale. Ses performances comprennent notamment deux penalties arrêtés face au Nigeria en demi-finale de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025.

Le Sénégalais Édouard Mendy est également en lice après avoir contribué au sacre continental des Lions de la Teranga, mettant son expérience et son leadership au service des performances défensives de son équipe.

Le Cap-Verdien Vozinha complète cette liste après avoir contribué au parcours historique de son pays lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, au cours de laquelle la sélection insulaire a atteint la phase à élimination directe pour sa première participation.

Les champions continentaux en lice pour le titre de Joueur interclubs de l'année

La catégorie Joueur interclubs masculin de l'année distingue trois joueurs qui se sont particulièrement illustrés dans les principales compétitions de clubs du continent.

L'international sud-africain Teboho Mokoena figure parmi les finalistes après avoir contribué au sacre de Mamelodi Sundowns en TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26. L'influent milieu de terrain a notamment inscrit un but décisif lors de la manche retour de la finale face à l'AS FAR du Maroc.

Le Marocain Mohamed Rabie Hrimat est également en lice après ses performances sous les couleurs de l'AS FAR, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions.

L'international égyptien Mahmoud Hassan, dit « Trezeguet », complète cette liste après ses contributions aux performances d'Al Ahly dans les compétitions nationales et continentales.

La catégorie Entraîneur masculin de l'année réunit trois techniciens dont les résultats ont contribué à marquer le football africain durant la période considérée.

Pape Thiaw figure parmi les finalistes après avoir conduit le Sénégal au sacre lors de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, soulignant ainsi l'influence des entraîneurs africains au plus haut niveau du football international.

Mohamed Ouahbi est également nommé pour avoir dirigé le Maroc lors de son remarquable parcours à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, marqué par une qualification des Lions de l'Atlas pour les quarts de finale.

Le Cap-Verdien Pedro Leitão Brito, dit « Bubista », complète cette liste après avoir réalisé un exploit historique en qualifiant son pays pour sa première Coupe du Monde de la FIFA et en le conduisant jusqu'à la phase à élimination directe.

Ces trois nominations témoignent des progrès constants des entraîneurs africains et de leur influence grandissante dans les grandes compétitions internationales.

La catégorie Jeune joueur masculin de l'année récompense trois footballeurs prometteurs dont les performances les ont imposés parmi les talents les plus prometteurs du continent.

L'Ivoirien Yan Diomande est nommé après s'être révélé comme l'un des jeunes attaquants africains les plus remarquables et avoir poursuivi sa progression dans le football européen.

Le Marocain Ayoub Bouaddi figure également parmi les finalistes après son évolution au niveau des clubs et son émergence au sein de la nouvelle génération de talents internationaux marocains.

Le Sénégalais Ibrahim Mbaye complète cette liste après avoir franchi des étapes importantes dans sa progression dans le football européen et s'être affirmé comme l'un des jeunes espoirs du pays.

Ces nominations témoignent de la richesse du vivier africain et des opportunités croissantes offertes aux jeunes footballeurs du continent pour s'illustrer sur la scène internationale.

La catégorie Club masculin de l'année met en compétition trois formations reconnues pour leurs performances remarquables dans les compétitions interclubs de la CAF.

Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns figurent parmi les finalistes après leur sacre en TotalEnergies CAF Ligue des Champions 2025/26. Ils ont battu l'AS FAR du Maroc sur l'ensemble des deux manches (2-1) pour décrocher leur deuxième titre continental.

L'USM Alger figure également parmi les finalistes après avoir remporté la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2025/26, au terme d'une finale spectaculaire face aux Égyptiens du Zamalek, remportée à l'issue de la séance des tirs au but.

L'AS FAR du Maroc complète cette liste après avoir atteint la finale de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, confirmant ainsi son statut parmi les grands clubs du football africain.

Ces trois nominations témoignent du niveau toujours plus relevé et de la compétitivité croissante des compétitions interclubs de la CAF, qui continuent d'offrir une vitrine aux meilleurs clubs et joueurs du continent.

Les CAF Awards 2026 célébreront les performances et les accomplissements exceptionnels des joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales africains. La cérémonie réunira les grandes personnalités du continent à l'occasion de l'un des rendez-vous annuels les plus prestigieux du football africain.

CAF AWARDS 2026 - LISTES FINALES DES NOMINÉS DANS LES CATÉGORIES MASCULINES

Gardien de but masculin de l'année

Vozinha (Cap-Vert / Colo-Colo) Yassine Bounou (Maroc / Al Hilal) Édouard Mendy (Sénégal / Al Ahli)

Joueur interclubs masculin de l'année

Mahmoud Hassan « Trezeguet » (Égypte / Al Ahly) Mohamed Rabie Hrimat (Maroc / AS FAR) Teboho Mokoena (Afrique du Sud / Mamelodi Sundowns)

Entraîneur masculin de l'année

Pedro Leitão Brito « Bubista » (Cap-Vert) Mohamed Ouahbi (Maroc) Pape Thiaw (Sénégal)

Jeune joueur masculin de l'année

Yan Diomande (Côte d'Ivoire / Real Madrid) Ayoub Bouaddi (Maroc / Manchester City) Ibrahim Mbaye (Sénégal / Aston Villa)

Équipe nationale masculine de l'année

Cap-Vert Maroc Sénégal

Club masculin de l'année