Le long-métrage « La Más Dulce » (Strawberries) offre une immersion poignante et sans fard dans le quotidien des ouvrières agricoles marocaines saisonnières en Espagne, a affirmé, jeudi à Marrakech, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi.

Dans une interview accordée à la MAP, elle a confié que son oeuvre cinématographique, projetée dans le cadre de la section Gala du 23e Festival international du film de Marrakech, a été conçue selon un format hybride mêlant approche documentaire et narrative, tout en s'attachant à restituer la dignité, la résilience et le combat de ces femmes face à la précarité et aux abus.

Après avoir exploré l'univers de la bourgeoisie casablancaise dans ses précédents travaux tels que « Marock » et « Rock the Casbah », la cinéaste a indiqué avoir ressenti le besoin impérieux de passer « de l'autre côté du miroir » pour déconstruire le mythe de l'Eldorado européen et exposer la réalité du travail dans les serres, en s'appuyant sur des enquêtes de terrain menées notamment à Huelva et Albacete en Espagne.

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Dans ce film de 106 minutes, choisi pour représenter le Maroc dans la course à l'Oscar du meilleur film international 2027, Laïla Marrakchi relate le parcours de deux femmes, Hasna et Meriem, qui quittent pour la première fois le Maroc, pleines d'espoir et d'appréhension.

Elles rejoignent le sud de l'Espagne pour y travailler comme saisonnières dans les serres de fraises à la recherche d'une vie meilleure pour elles et leurs familles, avant d'être rattrapées par la dure réalité de leur situation. Ensemble, elles vont devoir s'insurger contre tout un système d'exploitation au risque de tout perdre.

A travers cette oeuvre dénuée de tout « misérabilisme », selon la réalisatrice, la réalité sociale de cette frange de la population se dessine dans un moule narratif et documentaire où l'accent est mis sur la force de vie, l'humour et la solidarité de ces femmes qui, bien que victimes d'un système d'exploitation, décident de prendre la parole.

Fondé sur un récit authentique, ce film, déjà présenté en sélection officielle Un Certain Regard du Festival de Cannes 2026, s'appuie sur l'étroite collaboration de son équipe avec des ouvrières saisonnières, dont les témoignages ont nourri l'écriture du scénario. Hasna, présente lors de cet échange et dont l'histoire a inspiré le film, est l'une des protagonistes réelles de ce récit.

Saluant la justesse et la sincérité de l'oeuvre, Hasna a précisé que celle-ci restitue fidèlement le vécu de ces femmes, profondément marquées par l'isolement, la barrière de la langue et la peur, mais qui malgré ces épreuves, ont fait preuve d'un immense courage pour briser le silence et faire entendre leur voix dans leur quête de justice.

Hasna, profondément engagée pour améliorer les conditions de travail de ces femmes, a relevé l'impact concret de ce type d'initiatives cinématographiques pour mettre en avant les difficultés de cette profession et contribuer à sa médiatisation, tout en poursuivant les démarches judiciaires, afin de faire évoluer les contrôles et les conditions d'accueil des ouvrières marocaines.

Le tournage, qui a fait appel à de véritables cueilleuses de fraises en tant que figurantes, ainsi que l'approche cinématographique du film, à la croisée du documentaire et de la fiction, donnent ainsi à voir une réalité douloureuse tout en préservant la complexité et la profondeur humaine du récit.

De leur côté, les comédiennes du film Nisrine Erradi, Hajar Graigaa, Hind Braik et Fatima Attif, ont assuré qu' au-delà de la pénibilité du travail dans les champs et des souffrances endurées par les ouvrières saisonnières, elles ont été particulièrement touchées par leur joie de vivre, leur solidarité et leur résilience.

Originaire du Moyen Atlas, région pourvoyeuse de nombreuses travailleuses saisonnières, Fatima Attif a d'ailleurs confié avoir d'abord hésité à accepter ce rôle, tant l'histoire faisait écho au vécu de ses proches. Elle s'y est finalement engagée, encouragée par sa soeur, convaincue de la nécessité de rendre hommage à ces femmes et de faire entendre leur voix.

« Il ne s'agit pas d'empêcher les femmes de travailler, mais de garantir qu'elles puissent le faire dans le respect de leurs droits et de leur dignité », a-t-elle signalé, souhaitant que le film contribue à éveiller les consciences et à interpeller l'opininion publique ainsi que les décideurs des deux rives de la Méditerranée.

Née à Casablanca, Laïla Marrakchi se forme au cinéma à Paris avant de se faire remarquer en 2002 avec « 200 dirhams », récompensé à la Quinzaine des réalisateurs. Trois ans plus tard, elle signe son premier long-métrage, « Marock », présenté dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes.

Elle poursuit son exploration du cinéma avec « Rock the Casbah », qui réunit à l'écran Hiam Abbass, Nadine Labaki, Lubna Azabal et Omar Sharif, un casting prestigieux au service d'une chronique familiale.

En parallèle de son travail pour le grand écran, Laïla Marrakchi s'impose également dans l'univers des séries, réalisant plusieurs épisodes du « Bureau des légendes », puis signe « Carême », une série historique produite pour Apple.