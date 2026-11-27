Le Collectif des jeunes de Boundji et l'association des Amis d'Ebama ont mobilisé, le 26 novembre à Brazzaville, près de 2 000 personnes à l'occasion de l'inauguration du Complexe scolaire de l'Amitié, dans le deuxième arrondissement, Bacongo. Une initiative placée sous le leadership du conseiller Prince Hérauld Mombouli Ebama, en soutien à la politique éducative du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso.

Initiée par le conseiller Prince Hérauld Mombouli Ebama, la mobilisation a réuni les membres du Collectif des jeunes de Boundji et de l'association des Amis d'Ebama. À travers leur participation à la cérémonie d'inauguration, ces deux organisations ont voulu témoigner leur adhésion à la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, notamment en matière de promotion de l'éducation. « Nous sommes venus accompagner la vision du président de la République, dont le projet de société, "Accélérons la marche vers le développement", place l'éducation au coeur des priorités nationales. Elle constitue le socle du développement d'un pays », a déclaré Rufin Nganongo Otia, l'un des responsables de l'association des Amis d'Ebama.

Réaffirmant leur volonté de soutenir les initiatives du chef de l'État, les deux organisations ont également salué les réalisations engagées dans différents secteurs, notamment l'éducation et la santé. Ellels entendent poursuivre cette dynamique de mobilisation en faveur des actions de développement et de la paix au Congo.