La cérémonie officielle de lancement du Forestival 2026 a eu lieu récemment à Pointe-Noire, avant de se déployer à Dolisie, puis à Brazzaville où il s'est clôturé. Cette édition a porté sur le thème « Forêts vivantes, jeunesse engagée ».

Le festival itinérant a pour but la sensibilisation à l'environnement, la protection des forêts, la préservation de la biodiversité, la mise en avant du volontariat, et la mobilisation de la jeunesse. Au cours de cette édition qui constitue une nouveauté, des ateliers et un village écologique avec des stands tenus par des organisations non gouvernementales, associations et structures engagées dans le développement environnemental sont été organisés, suivis d'une action de reboisement. La particularité de l'édition est le déploiement du festival dans trois villes du pays; la diversification des publics touchés (Elèves, étudiants, associations, acteurs économiques, communautés locales et grand public); et l'association de plusieurs approches (Education, culture, participation citoyenne et actions environnementales concrètes).

A Pointe-Noire, la première étape, plusieurs activités ont été organisées durant deux jours, notamment l'ouverture du village écologique avec des organisations non gouvernementales, associations, entreprises à responsabilité sociétale, entrepreneurs verts et initiatives locales ; le fresque de la forêt avec une animation participative auprès des jeunes ; puis la sensibilisation dans les établissements scolaires. Toutes ces activités se sont déroulées au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard et dans les établissements scolaires.

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Plus de cinquante élèves ont été sensibilisés au complexe "Les enfants sérieux" (Primaire, collège et lycée) où une table ronde consacrée à la présentation et à la relecture des résultats du programme V-Forêts a été organisée. De même pour les travaux de groupe et la formulation de recommandations par cible. Une nuit culturelle verte, ayant connu le slam, la poésie écologique et un concert acoustique « Musique & Nature » a été aussi organisée. Cette première étape a connu la présence et l'intervention de Godefroy Dibakala, deuxième secrétaire du bureau exécutif de la mairie de Pointe-Noire.

La ville de Dolisie, qui a servi de cadre pour la deuxième étape du festival, a connu, entre autres activités, la présentation officielle du Forestival et des échanges avec les autorités locales; la sensibilisation des jeunes dans les établissements scolaires; la rencontre avec les acteurs associatifs; la caravane communautaire dans les marchés et les quartiers; la sensibilisation aux bonnes pratiques environnementales; la mobilisation des radios locales (Emissions, interviews et témoignages adaptés aux publics locaux); et le passage du relais à Brazzaville.

Brazzaville boucle la boucle

La ville capitale a été la troisième et dernière étape du Forestival qui a utilisé plusieurs sites, notamment l'Institut français du Congo, le Centre national de formation et de loisirs éducatifs de Djoumouna, les établissements scolaires, l'Institut Bana Moyi et le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Plusieurs activités ont été organisées: village écologique (Stands des organisations, associations, entreprises à responsabilité siciétale et entrepreneurs verts); quatre ateliers thématiques participatifs, notamment le partage d'expériences, recommandations et pistes d'action; l'atelier de découverte de la biodiversité végétale à Djoumouna; l'initiation à l'identification des plantes à partir de photographies avec l'application Pl@ntNet; les activités d'éducation pratique en milieu scolaire : plantation, entretien et suivi des plants; l'atelier artistique, précisément la gravure d'écorces et de feuilles mortes sur tissu (Empreinte végétale); puis un concert vert avec des artistes engagés.

La cérémonie officielle de clôture a eu lieu au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Au cours de celle-ci, un bilan des trois étapes, à savoir Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville a été dressé, des engagements volontaires ont été pris, puis des discours des personnalités ont été prononcés, avant la projection d'une vidéo retraçant la caravane de Pointe-Noire à Brazzaville. Entre temps, le village écologique a accueilli respectivement durant deux jours Nadège Abomangoli, membre de la mission parlementaire du groupe d'amitié France-Congo, accompagnée des députés Olivier Serva et Mickaël Bouloux; puis Séverine Demerre, chargée de coopération Forêts, environnement à la Délégation de l'Union européenne en République du Congo; enfin, Laurence Vandewalle, cheffe de mission adjointe à la Délégation de l'Union européenne au Congo, lors de l'opération de reboisement.

Le Forestival 2026 a sensibilisé directement plus de 2 400 personnes à travers des ateliers, des fresques de la forêt et des interventions dans des écoles, des quartiers et des marchés. Les villages écologiques et la caravane communautaire ont reçu plus de 3 400 visiteurs qui ont recueilli des informations et ont été touchés indirectement par les actions. Il y a eu aussi plus de 80 bénévoles mobilisés ; cinquante-huit organisations qui ont participé ; et l'opération de reboisement de mille plants. Par ailleurs, vingt-cinq organisations ont pris part aux villages écologiques et ont accompagné la campagne à Dolisie.