Dakar — Le renouvellement des cartes nationales d'identité biométriques CEDEAO arrivant à expiration démarre le jeudi 3 décembre et sera étendu à celles délivrées au mois de janvier 2017, indique la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) dans un communiqué transmis à l'APS.

"La Direction de l'automatisation des fichiers du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique informe le public qu'à compter du 03 décembre 2026, le renouvellement des cartes nationales d'identité biométriques CEDEAO arrivant à expiration sera étendu à celles délivrées au mois de janvier 2017", renseigne la même source.

La DAF exhorte les citoyens concernés à introduire leur demande de renouvellement "le plus tôt possible".

"Les titulaires des cartes nationales d'identité délivrées entre le 04 octobre 2016 et le 31 janvier 2017 sont invités à se rendre auprès des centres d'enrôlement implantés sur le territoire national, notamment dans les commissariats de Police, au niveau des Préfectures et Sous-préfectures ou encore à l'étranger (Ambassades et Consulats), pour effectuer leur demande", a précisé la DAF.

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La première phase de l'opération de renouvellement des cartes d'identité biométriques s'était ouverte le 25 septembre 2026. Elle concernait les cartes d'identité délivrées en 2016, notamment celles établies entre le 4 octobre et le 31 décembre 2016.