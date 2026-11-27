Kédougou — Le Pôle-mère enfant du centre de santé de Kédougou contribuera à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans cette région du sud-est, a déclaré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, vendredi, lors de la pose de la première de cette infrastructure sanitaire.

"Nous venons de poser la première pierre du pôle mère-enfant du centre de santé de Kédougou", a déclaré le président Faye, soulignant que cette infrastructure permettra de sauver "énormément de vies", notamment celles des mères et des nouveaux nés.

Bassirou Diomaye Faye a ajouté qu'il existe "une forte corrélation" entre la mise en place d'un pôle mère-enfant dans une localité, l'augmentation du nombre de naissances vivantes et la réduction des décès maternels et néonatals, pendant ou après l'accouchement.

Le chef de l'Etat s'exprimait lors de la cérémonie de pose officielle de la première pierre du Pôle de mère enfant du Centre de santé de Kédougou. Cette infrastructure, d'un coût de plus de 1, 7 milliard de francs CFA, est financée par la société minière Teranga Sarl.

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Selon lui, le gouvernement est engagé dans la concrétisation de l'axe relatif au capital humain de qualité de l'agenda national de transformation.

"Nous sommes dans la traduction concrète de notre conviction [selon laquelle] les ressources du pays doivent profiter aux populations", a-t-il réaffirmé. Les recettes tirées de leur exploitation doivent être investies dans la prise en charge des besoins des populations en matière de santé et d'éducation, de routes, d'accès à l'eau et à l'électricité", a-t-il expliqué.

Le président de la République a réservé une "mention spéciale" au personnel de santé de la région, notamment aux "Badiénou Gox" (marraines de quartier) et aux relais communautaires, qui font de la prévention "un outil puissant du capital humain".

Il a également félicité le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour ses efforts dans la recherche de financements destinés à la construction d'infrastructures sanitaires dans les zones les plus éloignées du Sénégal.

Le chef de l'Etat a, par ailleurs, procédé à la remise de 9 ambulances médicalisées aux structures sanitaires de la région de Kédougou. 19 autres seront distribuées à l'occasion de la tournée économique dans le Sénégal oriental.

Au total, 27 ambulances seront mises à la disposition des structures sanitaires afin de renforcer le dispositif de prise en charge médicale, a-t-il précisé.

Il a souligné que certaines localités de cette partie du pays sont difficiles d'accès, ce qui justifie le choix des modèles de véhicules retenus.

Construit sur une assiette de 880 m2, le Pôle mère-enfant comprendra 21 lits, des locaux administratifs, une maternité, des salles d'hospitalisation, un bloc opératoire et un service de néonatalogie.

Le bâtiment multifonctionnel abritera également des services de consultation pédiatrique et disposera de deux accès, principal et secondaire.

La durée prévisionnelle des travaux de construction du pôle mère enfant est de 16 mois.