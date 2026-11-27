Le Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé (SANTEES) a dénoncé, vendredi, à Louga (nord), les retards récurrents de paiement des salaires, la précarité des contrats et les inégalités de traitement auxquels sont confrontés plusieurs agents du secteur de la santé.

"Certains contractuels du ministère de la Santé n'ont pas perçu leurs salaires au 18 novembre 2026, alors que les rémunérations du mois d'octobre étaient toujours attendues. Ces retards, qui surviennent régulièrement entre octobre et janvier, plongent les travailleurs concernés dans des difficultés financières et sociales", a déploré Moussa Ba, point focal du SANTEES dans la région de Louga.

Le Syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé animait un point de presse sur les difficultés qui touchent les différentes catégories de personnels, notamment les contractuels du ministère de la Santé, ceux des hôpitaux et établissements publics de santé (EPS), les agents communautaires, les prestataires, les fonctionnaires ainsi que les travailleurs issus des programmes Xëyu Ndaw ñi.

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Pour le SANTEES, la situation des personnels dépasse le cadre des revendications syndicales et constitue un "enjeu de santé publique".

"La précarité et les difficultés financières des agents peuvent affecter leur motivation, favoriser leur départ vers d'autres secteurs ou à l'étranger et, à terme, compromettre la continuité ainsi que la qualité des soins", a dit M. Ba.

Il a également dénoncé le renouvellement prolongé des contrats à durée déterminée (CDD), "parfois pendant cinq, dix ou quinze ans, sans perspective claire de stabilisation professionnelle", plaidant ainsi pour la mise en place d'un plan progressif de reversement dans la Fonction publique, fondé sur l'ancienneté et l'expérience des agents.

Le SANTEES revendique, par ailleurs, la généralisation de l'indemnité de logement aux contractuels concernés, la reconnaissance des qualifications professionnelles et l'amélioration du statut des agents communautaires, des contractuels locaux des hôpitaux et EPS ainsi que des prestataires.

Le syndicat réclame le "règlement immédiat" des arriérés, le respect de la date du 30 de chaque mois pour le paiement des salaires et la sécurisation des crédits budgétaires couvrant le quatrième trimestre et le mois de janvier.

Face à ces préoccupations, l'organisation syndicale entend privilégier le dialogue avec les autorités sanitaires, tout en se réservant la possibilité "de prendre des mesures syndicales appropriées si ses revendications restent sans réponse".

Moussa Ba a invité les autorités à recevoir le syndicat afin d'ouvrir un cadre de concertation permettant d'examiner les différentes revendications et d'aboutir à des solutions concrètes.

Le SANTEES annonce également le dépôt de plaintes auprès de l'Inspection du travail, notamment concernant les retards de salaires, les situations contractuelles et les cotisations sociales à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).

Il y a quelques jours le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique Ibrahima Sy avait émis un lien entre ces retards et la le rejet par l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative.

"Chaque année, c'est à partir de la loi de finances rectificative qu'on arrive à avoir une enveloppe qui permet de couvrir le reste de l'année. Et ça a causé un retard et on le regrette vraiment", a expliqué le ministre dans les médias, assurant que des dispositions sont en cours pour permettre le paiement des salaires "dans le plus bref délai".