Inauguré il y a deux mois, le nouveau marché de Chemin-Grenier, situé à Toocaram Lane, sur la route menant à Chamouny, peine à trouver son public. Alors que les commerçants redoutent de devoir y transférer définitivement leurs activités à partir d'avril, ils dénoncent une faible fréquentation et s'inquiètent pour leur gagne-pain, à l'approche des fêtes de fin d'année.

Pour certains marchands de Chemin-Grenier, la situation devient préoccupante, au point de remettre en question la viabilité de leur activité sur ce nouvel emplacement. «Cet emplacement a été fait pour que tous les maraîchers et commerçants s'y retrouvent pour vendre leurs produits, mais il n'est pas dans notre intérêt et les clients nous boudent», confie un marchand, installé depuis de nombreuses années dans la localité.

Selon les commerçants, la foire et le bazar se tenaient auparavant au coeur de Chemin-Grenier, la première en semaine et le second les dimanches. Le déplacement vers Toocaram Lane aurait bouleversé les habitudes des vendeurs comme celles des consommateurs. «Certains marchands ne viennent même pas au nouvel emplacement à Chamouny», déplore l'un d'eux. Certains expliquent que seuls les mercredis et dimanches, jours de foire, parviennent à attirer un peu de monde. Le reste de la semaine, les étals restent largement désertés.

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«Le bus se fait rare»

«Depuis lundi, les marchands ne viennent pas. Seuls les mercredis et les dimanches, on voit les clients et les marchands. On ne comprend pas pourquoi les clients ne veulent pas venir. Est-ce que l'emplacement est trop loin ?», s'interroge un vendeur.

L'éloignement du nouveau site est précisément l'un des arguments avancés par les habitants. Pour certains, s'y rendre représente une contrainte supplémentaire, notamment en raison de la desserte en transport public. «Le bus se fait rare quelquefois. Il faut attendre presque une heure pour pouvoir y aller et en retourner. On préfère acheter avec les marchands qui sont plus près de chez nous», explique une habitante.

Une autre source de préoccupation concerne l'échéance d'avril, date à laquelle ils auraient été informés qu'ils devront s'installer sur le nouveau site. «Juste 10 % des habitants de Chemin-Grenier viennent dans cet emplacement et les marchands en sortent perdants. Ce n'est que les jours de foire (...) qu'il y a un peu de monde», avance un commerçant, qui dit ne pas vouloir abandonner son emplacement actuel.

Le nouveau marché avait pourtant été présenté comme un projet destiné à améliorer les conditions de travail des marchands et l'expérience des consommateurs. Inauguré le 25 septembre, il représente un investissement d'environ Rs 130 millions. Les autorités avaient mis en avant un environnement plus moderne, plus hygiénique, ainsi que des facilités de stationnement.

Lors de l'inauguration, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, avait souligné l'importance de ces installations pour offrir de meilleures conditions aux commerçants et au public. Le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, avait également évoqué des travaux de drainage supplémentaires, d'un coût de près de Rs 12 millions, afin de tenir compte de la topographie du site et de prévenir les risques d'inondation.

Mais aujourd'hui, entre les ambitions affichées et la réalité sur le terrain, le décalage semble important pour les commerçants concernés. À l'approche des fêtes, ils lancent un appel aux autorités afin qu'une solution soit trouvée. Ils souhaitent que leurs préoccupations soient prises en considération, mais aussi que les difficultés de transport et la faible fréquentation soient traitées. Car pour eux, un marché moderne ne suffit pas : encore faut-il qu'il attire les clients. Et sans clientèle, les étals risquent de rester vides, au détriment de ceux qui y ont construit leur gagne-pain.