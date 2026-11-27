Entre décorations, calendrier, bougies et petites attentions, l'Avent invite petits et grands à patienter jusqu'à Noël, tout en profitant de la magie de décembre. Alors, on fait le décompte ?

Chaque année, à l'approche de Noël, une période particulière s'installe. Les maisons sont décorées, les sapins prennent place dans les salons, les vitrines brillent de mille feux et les enfants commencent à compter les jours avant le 25 décembre. Cette période porte un nom : l'Avent. Le mot Avent vient du latin adventus, qui signifie «arrivée» ou «venue». Dans la tradition chrétienne, il correspond à une période de préparation à Noël, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Mais au fil du temps, l'Avent est aussi devenu un moment associé aux traditions familiales, à la créativité, au partage et à l'attente des fêtes de fin d'année. L'Avent commence généralement quatre dimanches avant Noël. Cette année, l'Avent débutera le dimanche 29 novembre et ira jusqu'au 24 décembre, veille de Noël. Cette période permet de marquer progressivement les semaines qui nous rapprochent de l'une des fêtes les plus attendues de l'année.

Un calendrier pour patienter

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Parmi les traditions les plus appréciées des enfants figure le calendrier de l'Avent. Son principe est simple : chaque jour, du 1eᣴ au 24 décembre, une petite fenêtre, une boîte ou un sachet est ouvert afin de découvrir une surprise. Chocolats, petits jouets, messages, autocollants ou activités amusantes peuvent s'y cacher. Il en existe aujourd'hui de toutes sortes, certains étant même fabriqués à la maison. Un calendrier fait maison permet d'ailleurs de laisser libre cours à son imagination. On peut y glisser des devinettes, des défis, des dessins, des petits mots gentils ou des idées d'activités à faire en famille.

La couronne : quatre bougies, quatre dimanches

Autre symbole de cette période, la couronne de l'Avent est généralement composée de branches vertes disposées en cercle et ornées de quatre bougies. Chaque dimanche précédant Noël, une nouvelle bougie est allumée. Cette tradition est aujourd'hui présente dans de nombreux foyers européens. La couronne peut également être utilisée comme décoration festive. Certains la confectionnent avec des branches de sapin, des rubans, des pommes de pin, des fleurs séchées ou de petites décorations colorées. Si tu as envie de faire une couronne de l'Avent, fais attention si tu utilises des bougies. Elles doivent toujours être placées dans un endroit stable, loin des objets inflammables et surveillées par un adulte.

Des traditions qui font voyager

L'Avent ne se célèbre pas de la même manière partout dans le monde. Dans certains pays européens, les marchés de Noël ouvrent leurs portes dès la fin novembre. On y retrouve des décorations artisanales, des gourmandises, des boissons chaudes, des chants et des illuminations. D'ailleurs, à Maurice aussi, cette tendance commence à prendre forme.

En Allemagne, en Autriche ou encore dans certaines régions de France, les marchés de Noël sont très populaires. Les familles s'y promènent, découvrent des produits locaux et profitent de l'ambiance festive. Dans d'autres pays, des enfants attendent la visite de saint Nicolas, célébrée le 6 décembre, qui apporte parfois des friandises ou de petits cadeaux. Les traditions évoluent aussi avec les générations. Aujourd'hui, certaines familles organisent des soirées cinéma, décorent ensemble leur maison, préparent des biscuits ou écoutent des chansons de Noël durant l'Avent. D'autres choisissent de consacrer chaque journée à une petite activité.

Comment profiter de l'Avent ?

L'Avent peut être l'occasion de ralentir un peu et de profiter des moments simples. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les cadeaux, pourquoi ne pas créer de petits souvenirs ?

Voici quelques idées :

Fabrique un calendrier de l'Avent : avec du papier, du carton recyclé, des enveloppes ou de petites boîtes, imagine un calendrier rempli de surprises.

Décore ta maison : crée des guirlandes, des étoiles, des flocons ou des ornements à partir de matériaux récupérés.

Prépare des biscuits : une activité gourmande à partager avec tes proches.

Fais une bonne action : aide un voisin, partage un jouet, offre un dessin ou donne un coup de main à la maison.

Avec tes parents, organise une soirée festive : choisis un film de Noël, prépare du pop-corn et passez un moment ensemble.

L'Avent, c'est finalement bien plus qu'un simple compte à rebours. C'est une période qui invite à faire preuve d'imagination et à savourer les petits plaisirs du quotidien. Et si cette année, la plus belle surprise était justement le temps passé avec ceux que l'on aime ?

Le savais-tu ? : Les petites histoires derrière

Le calendrier de l'Avent n'a pas toujours contenu du chocolat. Au XIXe siècle, certaines familles allemandes comptaient les jours avant Noël en traçant des marques à la craie sur les portes ou les murs. D'autres donnaient une image ou une petite friandise aux enfants chaque jour.

C'est au début du XXe siècle que les calendriers imprimés ont commencé à devenir populaires. Le premier calendrier imprimé date de 1908. Un imprimeur allemand, Gerhard Lang, est souvent associé à la commercialisation des premiers calendriers de l'Avent imprimés. L'idée lui serait venue d'un souvenir d'enfance : sa mère lui avait préparé un calendrier avec de petites friandises pour l'aider à patienter jusqu'à Noël.

La couronne de l'Avent, elle, était autrefois bien plus grande. En 1839, un pasteur allemand, Johann Hinrich Wichern, aurait imaginé une roue ornée de bougies pour aider des enfants à compter les jours jusqu'à Noël. Elle comportait davantage de bougies que les couronnes actuelles, soit une pour chaque jour de cette période, avec des bougies supplémentaires pour les dimanches. La version à quatre bougies que nous connaissons aujourd'hui s'est progressivement développée.