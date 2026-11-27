Le social concerne la vie quotidienne, comme l'aide sociale. Le sociétal concerne les grands sujets de société, voire les valeurs pour l'ensemble de la société. La Constitutional Review Commission a été instituée pour les revoir et aussi recueillir des propositions des citoyens. La Constitution date de mars 1968. La société a changé et fait émerger des problèmes sociétaux sur lesquels les divers gouvernements ont buté sans jamais vraiment définir une position claire.

Saisissons l'occasion pour mettre quelques-uns de ces problèmes en avant pour que le pays décide au lieu de rester dans un flou artistique, synonyme de procrastination. Remettre à plus tard. Les résolutions ont horreur du vide.

Référendum

La participation du citoyen dans la vie politique consiste à voter une fois tous les cinq ans. C'est démocratique mais insuffisant pour qu'il s'exprime sur des questions essentielles. Ailleurs, en démocratie, on a recours à un référendum pour cerner les tendances.

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En quoi consiste un référendum ? Un nombre conséquent de citoyens, disons 20 000, signe une pétition sur une question importante concernant la société en général. Ce pourrait être, par exemple, la légalisation du gandia ou encore celle de l'avortement. Si les 20 000 signatures sont authentiques, alors le gouvernement pourrait décider de soumettre la question aux électeurs sous la forme d'un référendum. Le peuple dans son ensemble est alors appelé à voter pour ou contre la proposition. Un exemple de démocratie directe qui pourrait intervenir au moins une fois au milieu du mandat de cinq ans. À la commission de décortiquer cette proposition ferme.

Le Parlement pourrait difficilement ignorer l'opinion de l'ensemble des électeurs. Sans passer par un référendum, Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, a soutenu la mise en place d'un comité chargé d'examiner la possibilité d'introduire un traitement pharmacologique, pouvant aller jusqu'à la castration chimique, pour les personnes condamnées pour viol. Ça équivaut à prendre le taureau par les cornes !

L'avortement

Un problème sociétal sur lequel on tergiverse depuis des décennies. Entre-temps, les avortements clandestins continuent de poser un problème de santé publique. Ne soyons pas des hypocrites. Légaliser l'avortement mais en l'encadrant étroitement. Dans quelles conditions médicales ? Pour quelles raisons, comme le viol ou pour une mineure victime d'abus sexuels ? Pour celles atteintes du sida ? Pour sauver la vie d'une mère ?

Si une telle légalisation est adoptée à Maurice, cela offusquerait une partie de la population, mais cette situation a évolué. Un récent sondage indique clairement que 58 % des Mauriciens interrogés se disent favorables à l'avortement à la demande, même en l'absence de motif médical particulier. Un pourcentage surprenant. L'étude Afrobarometer, menée auprès de 1 200 personnes entre 2024 et 2025, repose sur un échantillon de citoyens interrogés.

Si cette proposition est adoptée, cela mettrait fin à certaines pratiques clandestines dangereuses, qui exposent les femmes à de graves complications. La réforme devrait également permettre de mieux encadrer la pratique médicale et de garantir la sécurité des patientes. Une adoption qui ferait des vagues.

L'euthanasie

Un mot qui fait bondir. Là encore, il ne s'agit pas d'avoir recours à l'euthanasie dans n'importe quelles conditions. Un encadrement très strict s'impose : l'avis du principal concerné, de son entourage, du corps médical... Il faudrait également distinguer clairement l'euthanasie des soins palliatifs, qui visent à soulager la douleur et à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de maladies graves, évolutives ou incurables. Tenir compte des soins dits palliatifs pratiqués par un personnel formé et qualifié, comme ce que propose la Clinique Ferrière.

Dans plusieurs pays, les soins palliatifs constituent une réponse médicale et humaine à la souffrance des patients. Ils ne doivent toutefois pas être confondus avec l'euthanasie, qui relève d'une autre démarche, et soulève des questions éthiques et juridiques spécifiques. La commission devrait inclure cette proposition dans ses travaux. Elle concerne tout bonnement la vie ou la mort d'un concitoyen dans une société civilisée.

Autrement, comment laisser languir des malades souffrant le martyre ou encore ceux qui ne sont plus en mesure d'exprimer leur volonté ou de prendre une décision ? Des cas extrêmes qui doivent nous interpeller. L'inaction équivaudrait peut-être à un manque d'humanité ? Tout comme se voiler la face ?

La pédophilie

Un phénomène qui mérite une attention particulière. Écoutons certaines personnes qualifiées qui se sont concertées récemment sur le sort réservé aux enfants. Ne pensons pas seulement à quelques familles très pauvres qui exposent leurs enfants à l'exploitation sexuelle par des adultes. Ces petites victimes innocentes sont parfois des proies de leur propre entourage. La loi du silence.

Dans de tels cas, la commission pourrait demander que les peines pénales infligées aux coupables soient alourdies. Ce qui ouvre le dossier de la justice, souvent rendue avec beaucoup de retard, même pour des affaires anodines. Mention spéciale à ces mères qui doivent se débattre pour récupérer les maigres pensions alimentaires dues par des hommes envolés ou insouciants. Profitons-en pour qu'on mette un terme à certaines cours de justice délabrées aux toits verdâtres ou à la cohue quotidienne qui règne dans certaines cours.

Par ailleurs, il faudrait que notre société cesse de discriminer entre les sexes. Chacun respectera ses convictions mais, après avoir partiellement vaincu l'homophobie, il est plus que temps de ne plus se moquer de ceux ou celles qui se réclament de la communauté LGBT+. On ne doit pas les pointer du doigt ou les disqualifier en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. La diversité des caractéristiques sexuelles et des identités de genre montre que la réalité humaine ne se résume pas toujours à une distinction strictement binaire entre hommes et femmes.

Des filles mineures mariées

La Constitution qui se voudrait laïque doit statuer dans des cas précis. Depuis janvier 2022, la loi est pourtant claire : le mariage d'un mineur, civil ou religieux, est interdit, sans dérogation. Fini le consentement parental qui permettait d'unir une adolescente de 16 ans. Mais une loi ne vaut que par son application. Qui vérifie ? Qui sanctionne ? Posons franchement la question : combien de très jeunes adolescentes se retrouvent malgré tout en situation de cohabitation avec des hommes adultes, en dehors de tout cadre légal et de tout contrôle ?

La bigamie ou même la polygamie ont parfois été évoquées comme des pratiques qui échapperaient au contrôle des autorités. Mais il faudrait des données vérifiables pour en mesurer l'ampleur. C'est là que le bât blesse. Une union scellée sans acte civil échappe à la loi et prive la fille des droits que celle-ci lui reconnaît, avec toutes les conséquences que cela entraîne. À la commission de dire comment la Constitution peut protéger ces mineures-là. Rappelons que 18 ans, c'est aussi l'âge du droit de vote, ce qui est significatif pour le degré de maturité.

Un voeu pour clore ces quelques propositions. Que le projet de construire un nouveau Parlement pouvant accueillir 80 députés, entourés d'une armada de conseillers et hauts fonctionnaires grassement rétribués, soit abandonné. Stop au gâchis financier, donc à la cour du roi Pétaud !

Dilo bwi met bred!