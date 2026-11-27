Le Conseil des ministres a approuvé l'introduction d'une grille de prix de vente au détail maximum ciblé pour les eaux minérales embouteillées, afin de protéger les consommateurs contre les marges bénéficiaires excessives.

Les prix de vente au détail maximums, TVA comprise, seront fixés comme suit :

Contenance Prix de vente maximum

500 ml Rs 25

1 litre Rs 35

1,5 litre Rs 40

Cette mesure vise à lutter contre les marges excessives appliquées sur les eaux minérales embouteillées les plus consommées, sans pour autant instaurer un contrôle généralisé des prix susceptible de perturber le marché des eaux minérales importées de marques haut de gamme.

Les hôtels, les maisons d'hôtes et les boutiques hors taxes seront exclus de cette mesure. Par ailleurs, les opérateurs du secteur alimentaire seront exemptés de cette réglementation pour les eaux minérales qu'ils produisent et embouteillent eux-mêmes, et qu'ils commercialisent au sein de leurs établissements pour une consommation sur place.

Contrôle, les prix de vente au détail maximums applicables ainsi que les exemptions prévues.