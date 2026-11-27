Le Financial Services Institute (FSi) entend jouer un rôle accru dans la transformation du secteur financier mauricien et le développement des compétences à l'échelle régionale. Relancée le mercredi 25 novembre par la ministre des Services financiers et du développement économique, Jyoti Jeetun, aux côtés de son nouveau Chief Executive Officer (CEO), Nitin Ramphul, du ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, et de la gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor, l'institution adopte une nouvelle identité, FSi. Africa, et une approche axée sur la formation continue, l'employabilité et le partage d'expertise avec le continent africain.

Le secteur des services financiers doit se préparer à une nouvelle phase de son développement. Après trois décennies durant lesquelles Maurice a construit sa réputation de centre financier international autour de la structuration financière et de l'optimisation fiscale, l'enjeu est désormais de monter en gamme et de diversifier les expertises. C'est le message porté par Jyoti Jeetun lors de la relance du FSi.

Cette nouvelle orientation s'inscrit dans la Financial Services Strategy 2025-2030, qui identifie le capital humain comme l'un des cinq piliers de la transformation du secteur. Gestion de patrimoine et d'actifs, finance durable, fintech, assurance, administration de fonds, family offices et investissements transfrontaliers en Afrique sont autant de domaines nécessitant des compétences spécialisées. Pour la ministre, la compétitivité et la crédibilité de Maurice dépendront autant de la qualité de ses professionnels que de ses infrastructures, de sa réglementation et de ses technologies.

De la formation à la plateforme

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C'est précisément cette ambition que veut porter le nouveau FSi. Africa. Nommé le 1eᣴ mai 2026, son CEO, Nitin Ramphul, explique avoir voulu repenser le rôle de l'institution dans un environnement marqué par les mutations technologiques, l'intelligence artificielle et l'évolution rapide des métiers. Il ne s'agit plus simplement de proposer des formations, mais de créer une plateforme permettant aux étudiants de découvrir les carrières, aux professionnels d'acquérir de nouvelles compétences et aux entreprises de préparer les besoins de demain. Le dispositif repose notamment sur un référentiel de compétences articulé autour de 25 parcours professionnels, une plateforme d'adhésion et un réseau de partenaires internationaux. Deux initiatives complémentaires viennent soutenir cette approche : FSiConnect, destinée à favoriser les échanges entre dirigeants et experts de Maurice et d'Afrique, et FSiGo!, qui vise à faciliter l'accès des jeunes au marché du travail et le retour des professionnels dans le secteur.

L'institution, désormais reconnue comme Higher Education Institution, travaille également avec la Higher Education Commission à l'élaboration de micro-certifications adaptées aux besoins de l'industrie. Des partenariats ont été établis avec l'Université de Maurice, Trade and Development Bank (TDB) Academy, le CFA Institute, la CFA Society Maur itius, l'Inter national Compliance Association, l'Indian Institute of Management Bangalore et le Singapore College of Insurance, entre autres.

Autre priorité : préserver l'intégrité de la place financière. À l'approche de la prochaine évaluation mutuelle de Maurice, une campagne nationale d'Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, mise en oeuvre par le FSi avec le soutien financier du Human Resource Development Council, prévoit de renforcer les compétences de 5 000 professionnels des secteurs public et privé. Elle comprend 52 programmes et plus de 100 modules, avec des formations prévues à partir de janvier 2027. L'objectif est de consolider les pratiques de conformité, et l'efficacité des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au-delà de la seule échéance de l'évaluation.

Le FSi interviendra également dans la gouvernance publique à travers un programme de développement destiné aux conseils d'administration des organismes statutaires et parapublics, et des entités détenues par l'État. Six modules pratiques seront proposés pour renforcer la supervision, la responsabilité et la gestion des ressources publiques.

L'ambition africaine constitue par ailleurs l'une des principales nouveautés de ce repositionnement. Les collaborations avec TDB Group et les Committee of Insurance, Securities and Non-banking Financial Authorities doivent contribuer à développer les échanges de compétences et les partenariats sur le continent. Une première étape sera franchie à Nairobi avec un atelier sur les fonds souverains africains, organisé avec la TDB Academy et réunissant des représentants d'une vingtaine de pays.

Selon Jyoti Jeetun, l'enjeu est de faire du capital humain un moteur de compétitivité et de crédibilité pour le centre financier mauricien. Nitin Ramphul estime, de son côté, que la réussite de FSi.Africa dépendra désormais de son appropriation par les étudiants, les professionnels, les entreprises, les régulateurs et les institutions académiques. L'ambition est ainsi de faire de Maurice non seulement une place financière internationale, mais aussi un partenaire de référence dans le développement des compétences financières en Afrique.