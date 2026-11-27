L'argent détourné ne connaît pas de frontières, la riposte non plus. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Nigeria et le Ghana sont réunis à Lomé pour mieux traquer ensemble la corruption et la criminalité financière.

Les délégués appartiennent au Réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. La rencontre est organisée par le ministère de l'Économie et de la Veille stratégique et la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption (HAPLUCIA), dans le cadre du protocole de la CEDEAO contre la corruption.

Des fraudeurs toujours plus agiles

Le constat est partagé : les fraudeurs changent de méthodes plus vite que les États. « Nous devons adapter les stratégies nationales aux nouvelles formes de criminalité économique et financière », a plaidé le ministre de l'Économie, Badanam Patoki.

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Les participants se sont fixé quatre priorités :

l'échange de renseignements ;

l'entraide judiciaire ;

la récupération des fonds détournés ;

la lutte contre la cybercriminalité.

Au Togo, les autorités disent avoir resserré les contrôles sur les marchés publics et sur l'ensemble de la chaîne de dépense de l'État.

Plusieurs institutions sont en première ligne : la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, la cellule de renseignement financier (CENTIF), l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) et la HAPLUCIA.

Chaque franc détourné est un franc de moins pour les écoles, les hôpitaux et les routes.